¿Milei no pasó el psicotécnico en su pasantía en el Banco Central?

2023-11-12 milei massa2.jpg Con un formato dinámico, los candidatos a presidente expusieron sus ideas de cara al balotaje del 19 de noviembre.

La pasantía de Javier Milei en el Banco Central

Massa contó que, en sus años de juventud, cuando todavía era estudiante, Milei cumplió una pasantía en el Banco Central, y dejó flotando en el aire que no le renovaron el contrato por “cuestiones de personalidad”. Envalentonado, fue más allá y le preguntó al referente libertario: “¿Por qué no te la renovaron?”. Interrogante que Milei no respondió con claridad.

"Pasantía"



Por esta incómoda respuesta de Milei a Massa.

“Hagamos el psicotécnico los dos, ya que vos te negaste”, propuso el candidato oficialista, haciendo referencia a que Milei se habría negado o no habría superado la prueba fundamental para trabajar en cualquier empresa y que por eso el Banco Central habría decidido no renovarle la pasantía.

Massa aventuró en una llamativa hipótesis: “Entiendo que estés enojado con el Banco Central y hables de destruirlo, porque, en realidad, en algún momento te sentiste rechazado” y siguió: “No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que alguno lo rechaza, sino de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza”.

Sergio Massa Javier Milei debate presidencial web 2.jpg El debate presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei puede ser decisivo en el resultado del balotaje del próximo domingo.

Frente a esto, Milei se limitó a decir que, en ese momento, él era un joven que todavía ni siquiera estaba graduado. Y ensayó una reflexión: “¿Acaso la vida no tiene fracasos?”.

¿Por qué no le renovaron la pasantía a Javier Milei?

Massa logró lo que quería: poner en duda la capacidad de Milei para el cargo al que aspira. Pero no solo eso, también desató una ola de presunciones sobre un incidente antiguo y que probablemente tenga poco y nada que ver con lo que se pondrá en juego el domingo próximo, que es ni más ni menos que la presidencia de la Nación.

Esa misma noche, la periodista María O´Donell abordó el tema en Urbana Play. Citando una fuente que trabajaba en el Banco Central en la época en la que Milei cumplió tareas en la entidad, aseguró que es “poco frecuente” que el Central no renueve las pasantías.

María O'Donnell habló del psicotécnico fallido de Milei

¿Por qué entonces no le renovaron la pasantía a Milei? O'Donell sugirió que la “determinación” de Milei de cerrar el Banco Central proviene de esa vieja frustración con el organismo público. Además, la periodista señaló que Milei termina admitiendo esto, ya que en el debate dijo que "todos tienen fracasos en la vida", reconociendo su fallido paso por el Banco Central.

No sólo O´Donell se manifestó al respecto, también lo hizo el periodista Alejandro Bercovich el pasado septiembre en su programa "Brotes Verdes". En esa ocasión llegó a una conclusión similar a lo que afirmó Sergio Massa en el debate. “A Milei no le renovaron la pasantía en el Banco Central, ¿será por eso que ahora lo quiere prender fuego, junto a los ahorros de todos los argentinos?", sostuvo el periodista.

El 27 de septiembre contamos en #BrotesVerdes lo que Sergio Massa le preguntó a Javier Milei hace instantes en el debate: al libertario no le renovaron la pasantía en el Banco Central, ¿será por eso que tiene la fijación de destruirlo?

La verdad de Javier Milei sobre la pansantía

Este lunes, cuando todavía no había bajado la espuma de la polémica que provocó la revelación de Massa sobre la pasantía frustrada de Milei en el Banco Central, el candidato libertario señaló: "Hacer un carpetazo de esas característica muestra lo oscuro de Sergio Massa. Es un carpetazo propio de los servicios de inteligencia porque esa información es privada. Yo hice una pasantía de seis meses y terminada la pasantía no me la renovaron. Según él es una mancha en mi currículum. Yo era un estudiante de economía y las tareas que me habían asignado no me gustaban y la gente que me tenía que tener en el área no quería que haga otro tipo de tareas", puntualizó en Radio Continental.

En este sentido, agregó: "Me fui y seguí estudiando, ¿cuál es el problema? Era una pasantía por X meses y no me la renovaron porque ni la gente del área estaba contenta conmigo ni yo estaba contento con el tipo de tarea".

"La vida tiene éxitos y fracasos. Esa experiencia no fue exitosa, pero tuve otras llenas de éxitos", concluyó.

La pasantía en las redes sociales

En las redes sociales también reaccionaron a esta polémica. "Por qué no se la renovaron" , frase que hace referencia al tenso cruce en el debate, fue tendencia en X, antes Twitter, y cientos de usuarios ironizaron sobre este tópico compartiendo memes.

-Javier, por qué no te renovaron la pasantía en el Banco Central, si se la renovaron a todos tus compañeros?.

-No sé, Massa, no sé ...