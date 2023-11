Massa y Milei se cruzaron en un debate que puede definir al próximo presidente

En el final, cada candidato tuvo que responder por qué quiere ser presidente. Milei insistió en que quiere sacar al país de la decadencia que produjeron la “casta” política. Massa, atento a lo que se juega, dirigió un mensaje para aquellos que piensan optar por él por el miedo que le provoca un posible gobierno de La Libertad Avanza. “Quiero se presidente entendiendo que algunos no me votan convencidos sino para elegir un camino que no es la violencia. Voy a trabajar para construir confianza”, cerró el candidato oficialista, mientras su público comenzó a vivarlo. Fue, quizás, el resumen del resultado del debate, aunque todo no está dicho y las urnas hablarán el 19 de noviembre.