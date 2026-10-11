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Milei le dijo al Papa que Argentina le desea "una pronta y completa recuperación"

El presidente publicó en redes sociales un mensaje para León XIV, luego de conocerse que será operado en los próximos días

11 de octubre 2026 · 18:49hs
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Milei le dijo al Papa que Argentina le desea una pronta y completa recuperación

El presidente Javier Milei pidió este domingo en nombre de la Argentina "una pronta y completa recuperación" del Papa León XIV, luego de conocerse que será operado en los próximos días para extirparle un nódulo localizado en uno de los pulmones.

Milei indicó que el país se une "en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".

>> Leer más: A un mes de su visita a Argentina, el Papa León XIV será operado por un nódulo pulmonar

"Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación", escribió el mandatario nacional en su cuenta de la red social X (ex-Twitter).

Asimismo, sostuvo: "Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".

La operación del Sumo Pontífice se realizará cuando falta menos de un mes para su visita histórica a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.

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