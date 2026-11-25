Las fotografías de las mujeres víctimas de femicidios se multiplicaron en las manos de miles de personas que recorrieron las calles de Rosario este miércoles pidiendo justicia y exigiendo Ni Una Menos. Fue en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y una vez más fue un reclamo multitudinario: quince cuadras de manifestantes coparon el centro rosarino.

Las distintas organizaciones feministas convocaron a las 17 en la plaza San Martín para comenzar a marchar a las 18, llegar a las escalinatas del Monumento Nacional a la Bandera y realizar el acto protocolar. Y fueron miles las mujeres que cortaron el centro de Rosario exigiendo justicia y políticas estatales para combatir la violencia machista.

La marcha se anunció, atravesó calle San Lorenzo y los tambores, que encabezaban el recorrido, retumbaron en las paredes de los edificios. Una batucada dio inicio a la movilización pero, detrás de quienes golpeaban las baquetas con fuerza, ritmo y energía, venían las amigas, hermanas, madres, abuelas de las víctimas de femicidio. Una vez que los tambores pasaron, la tristeza de la pérdida y la injusticia dominaron el recorrido.

Las fotos, como las de los desaparecidos un 24 de Marzo, se ubicaron en el centro de la escena. Son ellas, las que aparecieron en los noticieros y los diarios, las que su femicidio estuvo en boca de todos y ahora tan sólo algunos pocos las recuerdan. Camila, Valentina, Ailén, Sophia, Nancy, Gabi . Las imágenes de sus rostros iban sostenidas por sus seres queridos entre lágrimas y furia.

Marcelo Bustamante / La Capital

Los datos de los femicidios se publicaron en los últimos días: Santa Fe registró 46 víctimas fatales de violencia machista entre enero y octubre de 2026, un 53 % más que durante todo 2025. Rosario llegó a 15, el triple de los seis casos contabilizados en 2015, el año en que el movimiento Ni Una Menos movilizó a miles de personas en todo el país. Pero estos números no son abstracciones para las mujeres que sostienen las fotografías de las víctimas. Las conocieron, las lloraron y por eso macharon.

Y estuvieron todas: vinieron desde todos los barrios y puntas de la ciudad, con sus hijos en cochecitos, al hombro, en brazos, haciendo malabares entre mamaderas, paquetes de galletitas y botellas de agua. Pocos varones, casi ninguno. Algunos cebaban mate o llevaban a upa a algún chico que se cansó de caminar en ojotas. También aparecieron las universitarias que, en pleno paro de la UNR y conflicto docente, se volcaron a las calles con sus compañeras de curso o militancia.

Marcelo Bustamante / La Capital

Hasta los pañuelos verdes de la Campaña por la Legalización del Aborto rebrotaron en las muñecas y mochilas. Muchos de ellos quizás sean de 2017 o 2018, cuando la marea verde se puso en el centro de la escena y lo copó todo. Ahora aparecen, resurgen en cada movilización.

Los mates circularon, siempre lo hacen en estas movilizaciones. Algunas aprovecharon y tomaron una cerveza con alguna amiga que no veían hacía mucho. Otras salieron a vender pizzetas, budines, tortas. Lo cierto es que fueron quince cuadras y hubo tambores, megáfonos, carteles hecho con poco y otros con mucho, bicicletas, espacios dominados por la euforia, otros por la angustia, cantos, saltos, charlas y bengalas de color rosa. Sí, rosa, porque algunas cosas nunca cambian.

Marcelo Bustamante / La Capital

La movilización llegó al Monumento y las mujeres se sentaron en las escalinata. Era momento de descansar después de atravesar las calles a paso lento en una jornada atravesada por demasiadas emociones.

El lugar de la política y el reclamo al Estado

"Basta de violencia machista, fascistas. Ni un paso atrás", decía la bandera que encabezaba la movilización. Los reclamos al gobierno nacional y el recorte en política de géneros atravesaron la jornada. Es que las denuncias por violencia machista siguen llegando, los números de femicidios en la provincia de Santa Fe y el resto del territorio nacional aumentaron y el Estado "no está presente".

Marcelo Bustamante / La Capital

Uno de los pedidos que sostienen las distintas organizaciones es la urgente declaración de la emergencia en violencia de género. Por eso la consigna se desplegó en carteles y banderas: "Nuestras vidas están en emergencia. Paren de matarnos".

La política y los reclamos al gobierno de Javier Milei aparecieron en la movilización. No en todas las columnas, pero son un tópico. Lo decían los carteles: "Con fascismo no hay patria", "con Milei no hay ni una menos", "un Estado que niega que nos matan es un Estado femicida", y a esas denuncias se sumó un Donald Trump de cartón manejando como a una marioneta al presidente argentino.

La cuestión económica también apareció como un fuerte reclamo a la gestión libertaria. "El endeudamiento y el hambre son un crimen", decía un cartel. Al lado, dos mujeres vestidas de blanco y con manchas rojas en las manos y el cuerpo sostenían un pequeño afiche que mostraba, en números, la problemática salarial de las mujeres y disidencias así como la cantidad de femicidios en el año durante el 2026.

Es que desde la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario ya habían advertido: "La violencia de género no es un problema privado: es política, es estructural y exige respuestas urgentes. Frente al odio, más organización. Frente a la violencia, más lucha. Frente al ajuste y al abandono, las calles y la solidaridad feminista".