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A un mes de su visita a Argentina, el Papa León XIV será operado por un nódulo pulmonar

El Sumo Pontífice se someterá a una cirugía en los próximos días por una lesión nodular detectada recientemente

11 de octubre 2026 · 10:28hs
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El Papa León XIV será operado esta semana. 

El Papa León XIV será operado esta semana. 

A menos de un mes de su visita a Argentina, el Papa León XIV será operado en los próximos días por una lesión nodular en un pulmón que fue detectado recientemente en un chequeo médico.

El Sumo Pontífice de 71 años, indicó que la lesión se detectó en una etapa temprana. El Vaticano indicó que León XIV se someterá a una cirugía en los “primeros días” de la próxima semana, y se espera que el tiempo de recuperación sea de siete días.

El Papa estadounidense hizo el anuncio durante su bendición del mediodía del domingo. Dio las gracias a la multitud por su cercanía y se encomendó a sus oraciones.

"Los médicos encontraron un pequeño nódulo localizado en mi pulmón. Se detectó en una etapa muy temprana y está circunscrito. Los médicos creen que es mejor actuar, así que, siguiendo su consejo, he decidido someterme a una cirugía para extirparlo”, indicó León XIV.

>>Leer más: Un dirigente empresario rosarino llevó al Papa León XIV la voz de las pymes argentinas

Visita a Argentina

La operación se realizará a menos de un mes de la llegada prevista del pontífice a la Argentina, como parte de su primera gira apostólica por Sudamérica. De acuerdo con el cronograma informado, León XIV visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre, luego de pasar por Uruguay y antes de continuar su recorrido por Perú.

Durante su estadía en la Argentina, la agenda contempla un encuentro con el presidente Javier Milei, actividades pastorales y una misa en Luján, entre otras actividades.

Hasta el momento, la Santa Sede no informó modificaciones en el itinerario por la intervención quirúrgica, por lo que resta conocer cómo evolucionará la recuperación del Papa en los próximos días.

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