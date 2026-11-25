La jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza pidió "corregir" las medidas impulsadas por el ministro Luis Caputo

La senadora nacional y jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , cuestionó este miércoles el argumento del gobierno del presidente Javier Milei , quien apunta a que las mejoras económicas llegarán condicionadas a su eventual reelección en 2027 .

“No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028” , aseveró Bullrich en una entrevista con Bloomberg. En esa línea, la legisladora pidió cambios “quirúrgicos” en el plan del ministro de Economía nacional, Luis Caputo .

Por otro lado, la titular de la bancada oficialista puso el foco en las tasas de interés: “Deben seguir bajando para que haya gasto de consumo e inversión de capital que permita a las industrias modernizarse” .

“El crédito impulsa la economía y el año pasado tuvimos una crisis muy dura y las tasas de interés se dispararon” , agregó Bullrich, quien viene cuestionando de manera abierta las decisiones del rumbo optado por el Poder Ejecutivo.

Los pasos de Bullrich

En ese sentido, Bullrich se diferenció días atrás de la política económica del gobierno de Milei y reclamó modificaciones tributarias y laborales para dar alivio a la situación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y facilitar sus posibilidades de producción, inversión y generación de empleo.

Días atrás publicó un video en el que manifestó que las pymes “tienen voluntad de invertir y de crecer”, pero advirtió que hace falta reducir las trabas que lo impiden.

Asimismo, Bullrich había publicado en junio pasado un video musicalizado con el tango “Se dice de mí”, en el que aparecía frente a un laberinto con tres salidas: Presidencia, Vicepresidencia y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una movida que no les cayó bien a los hermanos Milei.

Si, como se rumorea en estos días, Bullrich ya habría desechado dos de esas opciones (la ciudad de Buenos Aires y la Vicepresidencia), la persistencia de la tercera alternativa potencia la tensión con la mesa chica del gobierno libertario.