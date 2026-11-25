El jefe del Estado tendrá una agenda oficial en Asunción, que incluirá un encuentro bilateral con Alliana, entre otras actividades

La visita exprés de Milei a Paraguay tendrá como eje el fortalecimiento de la relación bilateral.

El presidente Javier Milei viajará en la noche de este miércoles a Paraguay para mantener su primer encuentro oficial con el nuevo mandatario del vecino país, Pedro Alliana, quien asumió tras la destitución de Santiago Peña .

El jefe del Estado permanecerá en Asunción hasta el viernes, acompañado por el canciller Pablo Quirno . La visita busca darle continuidad a la relación bilateral entre ambos países, luego de la crisis política que atravesó Paraguay por el escándalo de Ueno Bank .

Entre los temas previstos para la reunión bilateral se destacan la cooperación económica y comercial, integración regional, energía e infraestructura y seguridad. Asimismo, habrá un encuentro con representantes del sector empresarial .

La visita exprés tendrá como eje el fortalecimiento de la relación bilateral , en un contexto de diálogo político y cooperación económica.

Milei y Alliana, quien asumió la Presidencia de Paraguay el 6 de noviembre pasado tras la salida de Peña, mantendrán una reunión privada y luego encabezarán una instancia ampliada con integrantes de sus respectivos equipos de gobierno.

De buen vínculo con el libertario, Peña se vio obligado a presentar su renuncia el 5 de noviembre, en medio de la crisis financiera y política desatada por la intervención de Ueno Bank.

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Al día siguiente, el Senado formalizó su destitución mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones.

La debacle de la entidad financiera dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos. También administraba fondos públicos y previsionales.

La crisis derivó en protestas y en una investigación judicial sobre las presuntas responsabilidades de Peña y otros funcionarios.