Tras la presión de la Iglesia, el oficialismo acordó con el PJ aprobar el proyecto con media sanción. El gobierno, confiado con la reforma electoral

Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, arquitecta de un acuerdo con el peronismo para destrabar la ley contra la ludopatía.

El Senado debatirá este jueves, desde el mediodía, la ley de prevención de la ludopatía y la reforma electoral que impulsa el gobierno para suspender las Paso de 2027. La sesión pondrá a prueba dos acuerdos distintos: uno entre oficialismo y oposición para regular las apuestas online, tras la presión de la Iglesia, y otro de La Libertad Avanza (LLA) con sus aliados para modificar las reglas de los próximos comicios.

La discusión sobre el juego se destrabó este miércoles durante un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales. Patricia Bullrich, jefa de la bancada libertaria, y José Mayans, titular del bloque peronista, acordaron votar el texto aprobado por Diputados en noviembre de 2024 y avanzar, por separado, con una iniciativa complementaria que incorpore los cambios reclamados por la Casa Rosada.

La fórmula permite encaminar la sanción antes del cierre del período ordinario, el 30 de noviembre, cuando el proyecto corre riesgo de perder estado parlamentario . Si el Senado modificara la media sanción, debería devolverla a Diputados. El peronismo reclamaba aprobarla sin cambios para evitar otra postergación y aceptó habilitar luego el tratamiento sobre tablas de la propuesta oficialista, que requiere dos tercios.

El plenario cerró sin dictamen, pero el proyecto ya tenía preferencia para llegar al recinto con o sin despacho, votada en la sesión anterior.

Ese segundo texto deberá pasar por la Cámara baja si consigue el aval de los senadores. Bullrich adelantó que buscará darle al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) facultades para bloquear administrativamente, en 24 horas, sitios de apuestas que operen de modo irregular. También planteó restricciones a la publicidad y medidas para proteger a los menores. El acuerdo no garantiza el voto de todos los libertarios a la ley original.

La presión de la Iglesia por la ley contra la ludopatía

La salida llegó después de nuevas gestiones de la Iglesia. El secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro, concurrió ayer al Senado y pidió priorizar a los niños y adolescentes frente a los intereses económicos. Llevó, además, 20 mil firmas de respaldo a la iniciativa. El PRO y la UCR también habían reclamado garantías para que las modificaciones no terminaran frustrando la sanción.

Foto: Juan Carlos Cárdenas / Comunicación Senado

En Rosario, la Pastoral Social había dirigido el pedido a los tres senadores por Santa Fe: los radicales Carolina Losada y Eduardo Galaretto y el peronista Marcelo Lewandowski. Advirtió sobre el avance de las apuestas digitales entre menores y las consecuencias para su salud y sus vínculos familiares y educativos.

El proyecto de Diputados prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de las apuestas online, incluidos los auspicios deportivos y la difusión mediante influencers. Alcanza tanto a operadores legales como ilegales e impide el acceso de menores de 18 años.

También contempla controles de identidad, un registro de autoexclusión y límites a los medios de pago, con prohibición de usar tarjetas de crédito.

El gobierno empuja la reforma electoral

La otra apuesta central del oficialismo será la reforma electoral. El dictamen, firmado la semana pasada después de negociaciones con sus aliados, suspende las primarias nacionales para 2027 mediante una cláusula transitoria. El esquema impulsado por el oficialismo mantiene la boleta única de papel, incorpora la opción de votar una lista completa y reduce a la mitad los espacios gratuitos de campaña en radio y televisión.

Para aprobar esos cambios, el gobierno necesita 37 votos, la mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara, tanto en general como en cada artículo. En el oficialismo calculan entre 37 y 40 adhesiones, un margen que obliga a sostener los acuerdos durante toda la votación. Si obtiene media sanción, la reforma deberá continuar su trámite en Diputados.

El temario incluye, además, pliegos, una propuesta para prorrogar por seis meses el régimen del Estatuto del Periodista y la emergencia para las pymes, que rechazan los libertarios.

También figuraba el proyecto de Losada para elevar las penas por falsas denuncias. La iniciativa, que propone agravar las penas cuando se trata de denuncias vinculadas con casos de violencia de género, abuso sexual y violencia contra niños, niñas y adolescentes, generó un fuerte revuelo y finalmente fue retirada del temario previsto para este jueves.