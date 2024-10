Milei: "La apertura del cepo está más cerca de lo que imaginan"

El presidente aclaró que "si me ponen la plata, lo abro hoy". Por otro lado, aseguró que el oficialismo "arrasará" en las legislativas de 2025

El presidente Javier Milei dijo que no se guía en las encuestas para encarar las políticas de su gobierno.

“En realidad, hay una apertura del cepo con plata y otra sin plata. Si me ponen la plata, lo abro hoy. Estamos trabajando como si no la consiguiéramos. Para abrir el cepo sin plata lo que necesitás es que desaparezca el exceso de oferta de pesos”, dijo.

El libertario aclaró que la plata que hace falta no es la del blanqueo de capitales en marcha, ya que ese dinero tiene otro destino en las aspiraciones del gobierno. “Esa plata va a entrar al sistema para el financiamiento del sector privado. El juego se llama crowding in, no se llama crowding out”, agregó para explicar la dinámica por la cual el sector público se queda con el dinero prestable al sector privado, algo que quiere evitarse.