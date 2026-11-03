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Con agenda acotada, Milei viaja a España para asistir a la Cumbre Iberoamericana

En medio de la tensión con su par ibérico, el presidente parte esta noche rumbo a Madrid para participar del foro internacional y reunirse con el líder de VOX

3 de noviembre 2026 · 16:59hs
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Durante su última visita a Madrid

Foto: Presidencia de la Nación

Durante su última visita a Madrid, Milei volvió cuestionar a Sánchez y provocó una nueva confrontación entre ambos gobiernos.

En el marco de un viaje oficial marcado por las recientes fricciones políticas con el gobierno local, el presidente Javier Milei partirá este martes, a las 23, con destino a España para participar de una nueva edición de la Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará en Madrid entre el 4 y el 5 de noviembre.

Uno de los datos políticos más salientes del itinerario del jefe del Estado es la ausencia de una audiencia o encuentro bilateral con el rey Felipe VI, máxima autoridad del Estado español.

El pedido del Ejecutivo argentino no encuentra eco como consecuencia de la mala relación que Milei mantiene con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez.

Durante su último paso por Madrid, Milei llamó al presidente español “impresentable dictador”, “ladrón” y “corrupto”. También pidió que los españoles sacaran a los socialistas “a patadas” del poder.

Sánchez, por su parte, respondió en redes sociales con la frase “soy zurdo y a mucha honra”.

La relación diplomática entre ambos países potenció sus turbulencias tras las recientes declaraciones del mandatario socialista, que volvió a cuestionar al libertario por permitir la injerencia de potencias extranjeras en el diseño de sus políticas.

La agenda de Milei

De acuerdo con el cronograma comunicado por la Casa Rosada, tras despegar, la comitiva presidencial realizará este miércoles, a las 08.30, una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria, donde el mandatario será recibido por el cónsul argentino, Luis María Sobrón.

Media hora más tarde, Milei reanudará el vuelo hacia la capital española y se prevé su arribo a Madrid para las 13.

Durante su primera jornada en suelo madrileño, el jefe del Estado mantendrá, a las 18.30 (hora argentina), un encuentro de carácter político con el titular del partido VOX, Santiago Abascal, consolidando su vínculo con el espacio opositor español.

Milei estuvo en España entre el 19 y el 21 de octubre pasado y no logró reunirse con el dirigente español a pocas semanas de las elecciones para renovar el Poder Ejecutivo ibérico, previstas para el 29 de noviembre.

Las actividades multilaterales se concentrarán este jueves, desde las 5, momento en que Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno en la Galería de las Colecciones Reales.

Concluida la sesión, el vuelo oficial ARG-01 emprenderá el regreso a la Argentina, a las 17, y realizará una nueva parada técnica en Canarias antes de tocar suelo argentino el viernes, a las 7.30.

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