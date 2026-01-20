La Capital | El Mundo | Estados Unidos

Estados Unidos afirma que la relación con la Argentina está "en su punto más fuerte de la historia"

En la previa del Foro de Davos, el gobierno de Estados Unidos destacó la sintonía con la gestión de Javier Milei

20 de enero 2026 · 22:01hs
En la antesala del Foro Económico Mundial de Davos, donde coincidirán los presidentes Donald Trump y Javier Milei, el gobierno de Estados Unidos aseguró que la relación bilateral con la Argentina atraviesa “su punto más fuerte de la historia”.

La definición provino de un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, que en declaraciones al diario La Nación sostuvo que el vínculo entre ambas administraciones está “marcado por la alineación en torno a prioridades compartidas de crecimiento económico, gobierno democrático y estabilidad regional”.

Según el funcionario, Washington “elogia el liderazgo continuo de Milei y los esfuerzos de su gobierno por fortalecer el papel de la Argentina como socio constructivo”, a partir de reformas orientadas al mercado, una mayor inserción internacional y la cooperación en materia de seguridad. El Departamento de Estado está encabezado por el secretario Marco Rubio.

Un vínculo fortalecido

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el 20 de enero del año pasado, la Argentina se consolidó como uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina. En ese período, Milei mantuvo varios encuentros con el mandatario republicano, incluido uno en la Casa Blanca el 14 de octubre pasado, además de una relación política marcada por gestos de respaldo mutuo y coincidencias discursivas.

De acuerdo con el Departamento de Estado, uno de los ejes centrales de la sintonía bilateral es la agenda de seguridad. En ese sentido, el vocero destacó la decisión del gobierno argentino de designar a la Hermandad Musulmana y a la Fuerza Quds iraní como organizaciones terroristas, en línea con la política exterior norteamericana.

La semana pasada, el Ministerio de Seguridad dispuso la inscripción de la Hermandad Musulmana en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), a partir de la inclusión de sus filiales en Líbano, Egipto y Jordania. Días después, el gobierno oficializó también la incorporación de la Fuerza Quds, una unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní.

Estados Unidos valoró además que la Argentina haya sido “uno de los primeros países” en seguir su postura al designar como organizaciones terroristas al Tren de Aragua y al Cartel de los Soles, dos grupos criminales venezolanos. Washington ha señalado en reiteradas ocasiones al expresidente venezolano Nicolás Maduro como jefe del Cartel de los Soles, y a comienzos de enero anunció su captura junto a su esposa, Cilia Flores.

Davos y el nuevo escenario internacional

El fortalecimiento del vínculo bilateral se produce en un contexto internacional convulsionado. Según informó el Departamento de Estado, Trump invitó a Milei y a la Argentina a participar como miembros fundadores del denominado “Consejo de la Paz”, una iniciativa impulsada por Estados Unidos para “establecer la seguridad y la prosperidad en Gaza”.

Está previsto que el mandatario norteamericano encabece una ceremonia de firma el próximo jueves en Davos, con la participación de la delegación argentina. La propuesta, que incluye a decenas de líderes mundiales, generó cautela y escepticismo en varios gobiernos, especialmente europeos, en un contexto marcado por las recientes presiones de la Casa Blanca para avanzar sobre el control de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca.

Inversiones, apoyo financiero y agenda económica

Desde Washington también subrayaron el compromiso argentino de fomentar inversiones de largo plazo mediante el fortalecimiento de la infraestructura, las reformas regulatorias y la mejora de las condiciones de seguridad. El pronunciamiento coincidió con el primer aniversario de la segunda presidencia de Trump.

Para la administración republicana, el gobierno de Milei se convirtió en un aliado estratégico en la región, en momentos en que Estados Unidos renovó su atención sobre América Latina tras la intervención militar en Venezuela, que abrió una nueva etapa política en ese país.

La relación bilateral también tuvo un fuerte componente económico y financiero. La administración Trump fue clave para el respaldo que recibió el gobierno argentino a través de asistencia del Tesoro estadounidense al Banco Central, en la previa de las elecciones legislativas de octubre pasado, en un escenario de fuerte inestabilidad financiera.

En noviembre, ambos países firmaron además un acuerdo marco de comercio e inversiones, del cual aún no se difundieron los detalles ni la fecha de entrada en vigencia.

Una agenda bilateral en expansión

La sintonía entre Trump y Milei se refleja también en la agenda internacional del presidente argentino. Desde su asunción, Estados Unidos fue uno de los destinos más frecuentes de sus viajes al exterior: realizó 14 visitas oficiales y privadas.

El próximo viaje está previsto para marzo, cuando Milei participe de la Argentina Week en Nueva York, un encuentro que reunirá a autoridades, bancos, fondos de inversión y empresas de sectores estratégicos entre el 9 y el 11 de ese mes. Según la agenda preliminar, el presidente participará del evento el martes 10.

