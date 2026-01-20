Milei llegó a Davos y ratificará su alineamiento con Trump

El presidente arribó a la ciudad suiza donde se desarrolla el Foro Económico Mundial. Disertará este miércoles y se reunirá con empresarios

El presidente Javier Milei y el resto de la comitiva argentina, en la ciudad suiza de Davos.

En medio de la tensión entre Estados Unidos y Europa por la intención de Donald Trump de anexar Groenlandia , el presidente Javier Milei llegó este martes a Suiza y este miércoles expondrá por tercera vez en el Foro Económico Mundial , que se desarrolla en la ciudad de Davos.

El mandatario viajó acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei ; el canciller, Pablo Quirno ; y los ministros de Economía, Luis Caputo , y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger .

Milei y su comitiva partieron el lunes a las 21 (hora argentina) y llegaron a la ciudad ubicada en los Alpes suizos a las 14 (hora argentina), al menos dos horas antes de lo previsto. Es que el presidente viajó de Zurich a Davos en helicóptero y no por vía terrestre .

En su primera imagen en Suiza, Milei y el resto de sus acompañantes se mostraron en la nieve . El presidente, con su ya tradicional mameluco de YPF.

Alineamiento con Trump

A las 11.45 (hora argentina) el presidente disertará durante 30 minutos en el Foro de Davos.

Se espera que Milei use ese tiempo para plantear su mirada sobre el escenario internacional, ratificar su alineamiento con Estados Unidos y hacer un balance de su programa de ajuste económico.

Milei subirá a un escenario caliente. Es que antes tomará la palabra Trump, que lleva adelante una política agresiva para controlar el territorio semiautónomo y dependiente de Dinamarca, clave en la disputa geoestratégica con China y Rusia.

image En la imagen, hecha con inteligencia artificial, se lo ve a Donald Trump junto a líderes de la Unión Europea.

En ese marco, el jefe de Estado argentino participará este jueves de la firma del Consejo de la Paz, la iniciativa creada por Trump para sellar el fin de la guerra en la Franja de Gaza y otros conflictos.

La agenda completa de Milei

Antes de su discurso en el Foro, Milei tendrá una actividad intensa.

A las 6.05 (hora argentina), el mandatario tiene previsto un breve saludo con su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, miembro de la Unión Democrática de Centro.

Algunos minutos más tarde, Milei participará del Country Strategy Dialogue on Argentina. Allí el libertario compartirá un encuentro de trabajo con CEOs y directivos de importantes empresas y holdings. Se trata de una reunión que apuesta a fomentar nuevas alianzas y facilitar el diálogo entre las naciones.

Luego se reunirá con CEOs de bancos globales y en la previa de su disertación se verá con el titular Ejecutivo del Foro Económico Mundial, B›rge Brende.

En las distintas reuniones con gerentes de empresas Milei describirá las ventajas que ofrece su programa económico para invertir en la Argentina. El presidente sostiene que la energía y la minería son clave para acelerar el crecimiento del país.

image

El jueves, luego de firmar la adhesión al organismo impulsado por Trump, Milei espera dar una serie de entrevistas. La primera, con la agencia de noticias Bloomberg. La segunda con la editora en jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes.

A las 14 (hora de Argentina), el vuelo especial que transporta al libertario y la comitiva, que cuenta con agenda propia, emprenderá el regreso al país. El aterrizaje en Buenos Aires será el viernes 23 de enero a las 6.

Davos, un escenario de la batalla cultural

Será la tercera participación de Milei en Davos. En 2024, a poco más de un mes de asumir, el líder de La Libertad Avanza hizo una férrea defensa del capitalismo de libre empresa y advirtió que Occidente “está en peligro” por el avance del socialismo, sobre todo en sectores del establishment económico y en la dirigencia.

“El Estado no es la solución, es el problema mismo”, lanzó en un momento.

El año pasado, Milei generó todavía más polémica al cuestionar la “cultura woke”, que engloba a personas que militan para terminar con la desigualdad, a favor de la justicia social y de la agenda de la diversidad de género y sexual. Incluso vinculó a la homosexualidad con el abuso infantil.

“El gran yunque que aparece como denominador común de los países que están fracasando es el virus mental de esa ideología. Esta es la gran epidemia que debe ser curada, es el cáncer que hay que extirpar. Colonizó las instituciones más importantes del mundo”, planteó.