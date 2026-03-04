La Capital | Política | Mariano Cúneo Libarona

Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante

El presidente eligió al fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, para conducir el Ministerio de Justicia de la Nación

4 de marzo 2026 · 12:12hs
Cúneo Libarona acompañó al jefe del Estado argentino desde el inicio de su mandato.

Cúneo Libarona acompañó al jefe del Estado argentino desde el inicio de su mandato.

La renuncia del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, se confirmó este miércoles de manera oficial junto con el nombre de su sucesor. El presidente Javier Milei anunció que Juan Bautista Mahiques ocupará el cargo y así despejó las dudas sobre el recambio en el gabinete.

"Muchas gracias por estos más de dos años de incansable trabajo", dijo el jefe del Estado argentino sobre la salida de uno de los funcionarios que lo venía acompañando desde que inició su mandato. El cambio estaba en carpeta desde noviembre pasado, cuando el abogado penalista y docente planteó la necesidad de abandonar su función.

A través de redes sociales, el líder de La Libertad Avanza (LLA) ratificó el rumbo de su administración a pesar del alejamiento de Cúneo Libarona. En este sentido anticipó que Mahiques "continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente".

¿Por qué renunció Mariano Cúneo Libarona?

La partida del ministro de Justicia de la Nación empezó a gestarse el año pasado a partir de la renuncia del excanciller Gerardo Werthein. El abogado porteño tomó la decisión antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre y llegó a anunciarlo públicamente: " Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el gobierno precise".

Después del triunfo del oficialismo en los comicios, el presidente le pidió al funcionario que se quede y lo consiguió. No obstante, sólo se trataba de una postergación. En las semanas siguientes trascendió que la salida se había reprogramado para marzo y esta vez no hubo vuelta atrás.

En aquella oportunidad, la continuidad se acordó con el respaldo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Esta opción parecía favorable frente a la alternativa de dejar la cartera en manos del secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Este último tiene un vínculo mucho más cercano a Santiago Caputo, otro de los asesores clave del primer mandatario.

Cuatro meses después, Cúneo Libarona presentó la renuncia y el proceso de elección del sucesor se resolvió con una nueva figura. De esta manera se modifica el mapa de relaciones del gobierno con distintos actores políticos. Entre ellos se destaca la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por las recientes denuncias penales contra el presidete Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.

¿Quién es Juan Bautista Mahiques?

Juan Bautista Mahiques nació el 15 de noviembre de 1980 en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Desde octubre de 2019 se desempeñaba como fiscal general porteño y fue uno de los principales candidatos mencionados en los últimos días como futuro ministro nacional.

El nombre del funcionario cobró gran relevancia hace pocos años, cuando se difundieron supuestos mensajes de un grupo de Telegram compartido con jueces y empresarios de medios. La conversación se refería a un viaje al lago Escondido en el sur argentino, donde tiene una estancia el magnate británico Joe Lewis.

Juan Bautista Mahiques

Antes de aquel escándalo, el nuevo ministro de Justicia pasó por el Consejo de la Magistratura de la Nación. Luego llegó a ocupar la presidencia de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP, por su sigla en inglés).

Además de estos antecedentes, la designación repercute en torno a las investigaciones judiciales sobre denuncias contra las máximas autoridades de la AFA. El último martes, Carlos "Coco" Mahiques, juez de Casación Penal y padre de Juan Bautista, renunció a la subrogancia en la sala a cargo de la causa. Previamente trascendió que había utilizado la quinta adjudicada a Toviggino en Pilar, algo que negó públicamente.

