Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano

La embajada estadounidense en Arabia Saudita fue bombardeada con drones

3 de marzo 2026 · 20:32hs
Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano

Israel intensificó este martes sus ataques aéreos contra lanzadores de misiles iraníes y un sitio de investigación nuclear, mientras que Irán tomó represalias contra Israel y en toda la región del Golfo Pérsico, apuntando a embajadas estadounidenses e interrumpiendo los suministros de energía y los viajes.

Cuatro días después del inicio de una guerra que el presidente estadounidense Donald Trump sugirió que duraría varias semanas o más, casi 800 personas han muerto en Irán, entre ellas, algunas que Trump había considerado como posibles futuros líderes del país.

Mientras las explosiones resonaban el martes en Teherán y en Líbano —donde Israel dijo que tomó represalias contra combatientes de Hezbolá— la embajada estadounidense en Arabia Saudita fue bombardeada con drones. Irán ha disparado decenas de misiles balísticos contra Israel, aunque la mayor parte del fuego entrante fue interceptado. Once personas murieron en Israel desde que comenzó el conflicto.

Si bien los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel abatieron al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y Trump instó a los iraníes a derrocar a su gobierno, desde entonces altos funcionarios en Washington dijeron que el cambio de régimen no era el objetivo. Trump dijo que los cuatro objetivos de la campaña militar eran destruir la capacidad de Irán para producir misiles, anular su Marina, impedir que obtenga un arma nuclear y garantizar que no pueda seguir apoyando a grupos armados.

En cuanto a los posibles líderes iraníes para asumir el poder en el país, Trump sostuvo: “La gente que teníamos en mente está muerta”.

Los líderes de Irán se apresuran a reemplazar a Jamenei, quien gobernó el país durante 37 años. Es apenas la segunda vez desde la Revolución Islámica de 1979 que se elige a un nuevo líder supremo. Los posibles candidatos van desde los de línea dura comprometidos con la confrontación con Occidente hasta reformistas que buscan un compromiso diplomático.

En todo Teherán, la capital iraní, se escucharon aeronaves sobrevolando la zona y explosiones. El ejército israelí dijo haber llevado a cabo una oleada de ataques aéreos contra sitios que producen y almacenan misiles balísticos, situados en Teherán e Isfahán. También afirmó haber destruido lo que calificó como el cuartel general nuclear secreto y subterráneo de Irán.

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales

Newells y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Los alquileres en Rosario subieron 7 % en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Después de casi dos años de expansión sostenida, la cantidad de propiedades disponibles para alquilar se contrajo bruscamente
Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour
POLICIALES

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda
La Ciudad

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente
POLICIALES

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newells les viene bien
Ovación

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras día y noche
La Ciudad

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

La hija de un barra de Newells asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes
Los alquileres en Rosario subieron 7 % en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente
Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional

Un árbol cayó sobre el techo y destruyó una vivienda precaria en la zona sur
Hay 200 turistas argentinos varados en Israel y 100.000 residentes bajo alerta
Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo
El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua
Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario
Dos policías salvaron la vida de una beba de un año con la maniobra de Heimlich
La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal
Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el inicio de clases

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina
Con nuevo look en camino, Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1
Villarruel respondió al gobierno: Quieren mi renuncia, no se las voy a dar
Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa
Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper
Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios
Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes
Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia
