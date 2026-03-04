La Capital | Ovación | Newell's

Nueva cara en Bella Vista: Newell's anunció otro refuerzo para una defensa golpeada

La Lepra confirmó oficialmente la llegada de un lateral derecho para competir con Armando Méndez, quien sufrió una contractura y será baja ante Platense

4 de marzo 2026 · 14:54hs
Martín Ortega fue confirmado por Newells como nuevo refuerzo.

Martín Ortega fue confirmado por Newell's como nuevo refuerzo.

Frank Darío Kudelka adelantó que Newell's debería seguir activo en este mercado de pases para buscar alternativas que le permitan salir a flote, por lo que la dirigencia leprosa selló un nuevo refuerzo para la defensa. El entrenador tuvo un amargo debut en el clásico y deberá trabajar con velocidad para cambiarle la cara a su equipo.

A través de las redes sociales, la Lepra anunció oficialmente la llegada de Martín Ortega, lateral derecho de último paso por Tigre que “llegó al club en condición de libre, firmó su contrato por una temporada y se sumó a los trabajos del plantel”.

El defensor surgido de Quilmes ya entrenó en Bella Vista junto a sus nuevos compañeros y asoma como una de las opciones para el partido del próximo martes 10 de marzo ante Platense, debido a la contractura que sufrió Armando Méndez en el partido frente a Central.

Luego de utilizar un cupo para sellar al lateral derecho como nuevo refuerzo, Newell's cuenta con otros dos cupos disponibles para traer jugadores. Uno de ellos estará habilitado hasta el 31 de marzo, siempre y cuando se confirme la salida de Jherson Mosquera, mientras que el otro será por 10 días hábiles cuando se presenten los papeles de la lesión de Gabriel Arias, para buscar un reemplazo.

Quién es Martín Ortega, refuerzo de Newell's

Ortega, nacido el 20 de agosto de 1999, tiene 26 años y cuenta con ascendencia siria. Debutó en 2020 con la camiseta del Cervecero y acumula 135 partidos como futbolista profesional, con seis goles y ocho asistencias.

En este último mercado de pases, el defensor fue pretendido por Independiente y Racing, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Según trascendió, habría descartado otras ofertas para llegar al parque Independencia.

