Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Newell's está atento a los resultados de los competidores en la lucha por seguir en primera. Sarmiento venció a Estudiantes de Río Cuarto

Sarmiento derrotó a Estudiantes de Río Cuarto por la mínima en un duelo fundamental por la permanencia en Primera División, en un partido que se disputó este martes, en el estadio Eva Perón, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. El Verde se le acercó a Newell's en la tabla del promedio que tendrá un descenso directo, que acompañará al último de la acumulada 2026.

El único gol de la noche llegó a los 10 minutos de la primera parte, por medio de un penal ejecutado por el delantero Junior Marabel.

Con el triunfo, el Verde llegó a nueve puntos y le sacó una ventaja de siete unidades a Newell’s (cosecha apenas 2 puntos) en la tabla anual , donde la Lepra marcha último. Arriba está Aldosivi (3 puntos y un partido menos). Mientras que el equipo de Río Cuarto tiene cuatro unidades en la anual, dos más que el rojinegro.

Newell's y los promedios

En tanto, en el promedio quedaron últimos los cordobeses recién ascendidos y de abajo hacia arriba están Aldosivi, Sarmiento que se puso a cinco puntos atrás de Newell's, el otro recién ascendido Gimnasia de Mendoza y luego aparece la Lepra, dos puntos por debajo de Banfield.

Sarmiento lo ganó porque convirtió en su primera llegada del partido, con una mano en el área del volante Fermín Antonini que permitió un penal, el cual fue cambiado por gol con un derechazo alto y cruzado por Marabel, a los 10 minutos.