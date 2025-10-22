La Capital | Política | Gerardo Werthein

Gerardo Werthein presentó su renuncia en la Cancillería: los posibles cambios en el gabinete de Milei

Es la segunda vez que un canciller renuncia en los dos años de gestión libertaria. La primera fue Diana Mondino, quien abandonó su puesto en octubre del 2024

22 de octubre 2025 · 13:26hs
Gerardo Werthein renunció a su puesto como canciller

Tras días de rumores, finalmente se hizo oficial la renuncia del canciller Gerardo Werthein. El funcionario le habría comunicado su decisión a Javier y Karina Milei el viernes pasado en una reunión, información que trascendió en los medios de comunicación. Este miércoles, desde Casa Rosada confirmaron que el presidente aceptó la renuncia de Werthein.

No obstante, la salida de Werthein del equipo de ministros de Milei se hará efectiva el lunes 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas. En ese sentido, el presidente adelantó que tras los comicios nacionales “reacomodará” su gabinete.

Gerardo Werthein asumió su rol como canciller tras la polémica salida de Diana Mondino el 31 de octubre del 2024, cuando el presidente Javier Milei le pidió la renuncia por votar en contra del embargo a Cuba en la ONU. Antes de eso, el funcionario se desempeñaba como embajador argentino en Estados Unidos.

De esta manera, el ex embajador es el segundo ministro de Relaciones Internacionales que decide abandonar su puesto en la era Milei. Todavía resta conocer quién lo reemplazará.

Milei y Werthein definen el nombre del futuro embajador en Estados Unidos.

La interna que habría hecho renunciar a Werthein

La renuncia del ex embajador de Estados Unidos, se enmarca en una álgida interna al interior de La Libertad Avanza. Hace un tiempo se hizo público su enfrentamiento con Santiago Caputo, el asesor presidencial que forma parte del círculo íntimo de Javier Milei. Frente a los posibilidad de que Caputo se incorpore de manera oficial -y central- al gabinete, Werthein habría decidido abandonar su puesto.

Algunas versiones afirman que Santiago Caputo podría pasar a ocupar el lugar de Jefe de Gabinete, rol que hoy desempeña Guillermo Francos. Otros rumores sostienen que Caputo—quien hasta el día de hoy solo ostenta un cargo de asesor presidencial y percibe un haber como monotributista— podría pasar al puesto de Werthein en Cancillería.

El enfrentamiento del canciller Werthein y Santiago Caputo, íntimo del presidente y una de las tres patas del “triángulo de hierro”, se intensificó tras el ataque que recibió el canciller en la red social X por las declaraciones de Donald Trump en la última visita de Javier Milei y la comitiva argentina a la Casa Blanca.

Todo comenzó cuando Trump condicionó la ayuda financiera a la Argentina a los resultados de las próximas elecciones (“Si el oficialismo pierde, no seremos tan generosos”, afirmó el presidente de Estados Unidos). El problema es que el jefe de la Casa Blanca no especificó inicialmente a qué comicios se refería (si eran las elecciones legislativas o las presidenciales del 2027). Esta declaración generó incertidumbre no solo en el escenario político nacional, sino también en los mercados.

Por esta confusión, el canciller Werthein recibió un ataque coordinado en las redes sociales por parte de un sector de militantes de La Libertad Avanza. Primero fue Daniel Parisini —más conocido como “El Gordo Dan”— quien criticó al funcionario y tachó al malentendido como “un error de Cancillería” en el stream libertario Carajo.

Las repercusiones a los dichos por Parisini fueron cientos de posteos atacando al canciller Gerardo Werthein en la red social X, ex Twitter. Participó el mismo “Gordo Dan”, quien ya se convirtió en un referente digital del oficialismo, y hasta una cuenta “secundaría” atribuída al mismísimo Santiago Caputo.

Milei adelantó que "reacomodará" su gabinete

Tras los rumores sobre posibles cambios en el gabinete presidencial, Javier Milei se expresó al respecto. De manera sintética, el presidente aseguró que “reacomodará” su equipo tras las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. El mandatario no dio precisiones sobre qué tipo de modificaciones se realizarán al interior del staff de ministros. Además, adelantó qué resultado espera de los comicios de este domingo.

“De cara al segundo tramo (del mandato) voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación” , expresó el presidente Javier Milei en conversación con la TV Pública, y agregó: “El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos“.

Hay dos funcionarios del gabinete que renunciarán a sus cargos si es que resultan electos este domingo. Se trata de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Luis Petri, ministro de Defensa, ambos candidatos en las elecciones legislativas.

El vocero presidencial Manuel Adorni también deberá renunciar, ya que fue electo legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pasado mes de mayo. Debe asumir su banca el 10 de diciembre próximo.

A estas tres bajas obligadas, se suma la renuncia del canciller Gerardo Werthein, oficializada este miércoles.

