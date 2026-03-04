La Capital | Ovación | Central

Tras el "no" a Central y asumir en River, el Chacho Coudet dijo: "No vine a un cumpleaños"

El Chacho Coudet fue presentado como DT de River para tapar la sensible salida de Marcelo Gallardo. Belloso admitió que lo buscó varias veces para Central

4 de marzo 2026 · 14:55hs
Eduardo Chacho Coudet, que inició su carrera como DT de Central en 2015, fue presentado como el nuevo director técnico de River y realizó una clara advertencia en la conferencia de prensa: “No vine a un cumpleaños”.

Coudet, que llega luego de desvincularse del Alavés de España, reconoció que está “muy contento de que se haya dado esta situación. Ahora simplemente hay que empezar a trabajar”, e hizo énfasis en que “no vine a un cumpleaños, pero hay que descontracturar un poco porque desde la tensión es muy difícil”.

El propio presidente de Central, Gonzalo Belloso, había hablado sobre la posibilidad de que ahora Coudet se haga cargo del plantel de River. Entrevistado por una emisora de radio porteña, el presidente del canalla fue contundente: "Lo fui a buscar muchas veces al Chacho Coudet, soy amigo, lo quise siempre en el club pero nunca se pudo", dijo. Y añadió, sin filtro: "Si le dice que sí a River, a mi me queda incómodo".

Coudet y la situación de River

Con respecto a la situación de River, adelantó que “trataremos de ver a qué aspectos necesitamos darles mayor importancia. Estoy convencido de que hay un gran plantel y de que las cosas van a salir bien”, y continuó: “No puedo anticipar nada. Simplemente que vamos a trabajar mucho y que tengo total confianza en este plantel. Empieza una camino lindo y con mucha ilusión”.

De todas maneras, reconoció: "Seguramente, necesitamos recuperar niveles y la ayuda del hincha. Sé que este club exige mucho, pero necesitamos estar todos juntos. Sé lo que conlleva estar en este lugar, hay que ganar campeonatos”.

Lamentó la salida de Gallardo

“Sabía que los caminos se podrían cruzar. Creo que a veces las cosas están escritas. Lamentablemente con la salida de Gallardo, que no es algo que me ponga feliz, pero me puso acá y estoy muy contento y con mucha ilusión”, añadió el Chacho, que tendrá su tercera experiencia como director técnico en la Argentina luego de Central y Racing.

Otro de los aspectos que tocó fue el de la competencia de los jugadores para ganarse la titularidad: “Necesitamos que sea sana porque es lo único que va a elevar el nivel. Voy a tratar de recuperar el mejor nivel de cada uno”.

Por otra parte, subrayó que “el crecimiento del club es un avance tremendo y sigue construyendo un camino para ser algo todavía mejor desde la infraestructura”.

“No dejo de ver el fútbol argentino, acostándome bastante tarde y durmiendo menos, pero eso también te hace sentir más cerca y seguir acompañando lo que es el torneo”, finalizó Coudet, quien además sentenció que “si no reseteamos, se nos va a poner cuesta arriba”.

