Cúneo Libarona continuará al frente del Ministerio de Justicia

Luego de que adelantara públicamente su decisión de dar un paso al costado, el mediático abogado se mantendrá en funciones hasta nuevo aviso

19 de noviembre 2025 · 16:24hs
 Cúneo Libarona continuará como ministro de Justicia al menos hasta marzo próximo.

El ministro de Justicia nacional, Mariano Cúneo Libarona, continuará en el cargo pese a su voluntad de renunciar y fue recibido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un encuentro en el que actualizó los detalles de la cartera que lidera.

Luego de que adelantara públicamente su decisión de dar un paso al costado del ministerio, a raíz de la salida de Gerardo Werthein de la Cancillería, el presidente Javier Milei ordenó que el mediático abogado se mantuviese en funciones hasta nuevo aviso.

Durante la tarde de este martes, tras una breve licencia médica por una operación de rodilla, Cuneo Libarona visitó los despachos de Jefatura de Gabinete para rendir cuentas y exponer las principales urgencias de la cartera.

“Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el gobierno precise”, supo declarar en la previa a las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre pasado.

Sin embargo, algunas semanas más tarde, el funcionario aceptó continuar en el cargo a pedido del libertario. “Pensó que era una buena idea irse antes de las elecciones. Se equivocó”, deslizaron en uno de los despachos cercanos al del presidente.

La permanencia de Cúneo Libarona

En los pasillos de Balcarce 50 hay quienes aseguran que la permanencia de Cúneo Libarona responde a una voluntad de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, de evitar un ascenso del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, mano derecha del asesor Santiago Caputo.

Por lo pronto, Cúneo Libarona continuará como ministro de Justicia al menos hasta marzo próximo. Al respecto, en la Casa Rosada enfatizaron: “Se irá cuando lo autoricemos. Antes no”.

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Otro cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe

Deuda millonaria con la EPE pone en tensión a Villa Gobernador Gálvez

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Fiebre canalla para comprar la camiseta que rememora la obtención de la Copa Conmebol

La Libertad Avanza suma tres bancas y está cerca de ser primera minoría en Diputados

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Boero presentó su plan de gestión para Newell's y Roberto Sensini habló del nuevo entrenador

Polémica en la Fórmula 1: la FIA descubrió una trampa oculta en Brasil

Dos ex barrabravas de Newell's acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

Balaceras del lunes: siguen detenidos ocho sospechosos por los tres ataques

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales

