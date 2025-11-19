Cúneo Libarona continuará al frente del Ministerio de Justicia

Luego de que adelantara públicamente su decisión de dar un paso al costado, el mediático abogado se mantendrá en funciones hasta nuevo aviso

El ministro de Justicia nacional , Mariano Cúneo Libarona , continuará en el cargo pese a su voluntad de renunciar y fue recibido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en un encuentro en el que actualizó los detalles de la cartera que lidera.

Luego de que adelantara públicamente su decisión de dar un paso al costado del ministerio , a raíz de la salida de Gerardo Werthein de la Cancillería, el presidente Javier Milei ordenó que el mediático abogado se mantuviese en funciones hasta nuevo aviso .

Durante la tarde de este martes, tras una breve licencia médica por una operación de rodilla , Cuneo Libarona visitó los despachos de Jefatura de Gabinete para rendir cuentas y exponer las principales urgencias de la cartera.

“Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el gobierno precise”, supo declarar en la previa a las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre pasado.

Sin embargo, algunas semanas más tarde, el funcionario aceptó continuar en el cargo a pedido del libertario. “Pensó que era una buena idea irse antes de las elecciones. Se equivocó”, deslizaron en uno de los despachos cercanos al del presidente.

La permanencia de Cúneo Libarona

En los pasillos de Balcarce 50 hay quienes aseguran que la permanencia de Cúneo Libarona responde a una voluntad de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, de evitar un ascenso del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, mano derecha del asesor Santiago Caputo.

Por lo pronto, Cúneo Libarona continuará como ministro de Justicia al menos hasta marzo próximo. Al respecto, en la Casa Rosada enfatizaron: “Se irá cuando lo autoricemos. Antes no”.