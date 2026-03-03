Aseguran que el hijo de Alí Jamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán

Se especulaba con que Mojtaba Jamenei habría sido ultimado en los ataques, pero se encontraría a salvo, con buena salud y ahora además ejerciendo activamente el control del Estado

La República Islámica de Irán habría designado oficialmente a Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Alí Jamenei, asesinado en la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel, como el nuevo líder supremo.

Medios iraníes aseguraron que Mojtaba Jamenei fue nombrado sucesor de su padre por la llamada Asamblea de Expertos, integrada por 88 miembros, que se habría reunido en un edificio que fue bombardeado en la ciudad de Qom. Aún así, y pese a que se especulaba con que el hijo de Alí Jamenei habría sido ultimado en los ataques, Mojtaba se encontraría a salvo, con buena salud y ahora además ejerciendo activamente el control del Estado.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, sería entonces el tercer líder supremo en la historia del régimen iraní, luego de su padre y de Ruhollah Jomeini (habitualmente mencionado como Komeini en la década de 1980 en Argentina), quien encabezó la Revolución islámica de 1979 al derrocar al último sah, Mohammad Reza Pahleví.

Mojtaba es desde hace algunos años una figura de peso dentro de la política iraní con un vínculo cercano no solo con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica sino también con el Basij, la red paramilitar voluntaria asociada al régimen.

Analistas internacionales coinciden en que el nombramiento fue blindado por la Guardia Revolucionaria Islámica. El brazo militar del régimen habría presionado a la Asamblea de Expertos para garantizar un liderazgo que mantenga la línea dura y la capacidad de represalia militar.

La Casa Blanca todavía no se había pronunciado sobre el supuesto nombramiento, aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró que el objetivo de la ofensiva es la "degradación total" de las capacidades de mando iraníes, lo cual incluye al próximo líder supremo.