La Capital | Ovación | River

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles

El exjugador y técnico de Central se desvinculó de Alavés y firmará con el Millonario hasta 2027

3 de marzo 2026 · 20:11hs
River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles

El extécnico y jugador de Rosario Central Eduardo "Chacho" Coudet, será presentado este miércoles como nuevo entrenador de River Plate en reemplazo de Marcelo Gallardo.

El presidente de River, Stefano Di Carlo, confirmó la contratación de Coudet y dijo que el vínculo será hasta diciembre de 2027. En simultáneo, el Alavés de España anunció la desvinculación del técnico argentino y la designación en su lugar de Quique Sánchez Flores.

>> Leer más: El presidente de Central habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: "Sería incómodo"

River se quedó sin técnico luego de que Gallardo, el más ganador de la institución con 14 títulos (entre ellos dos Copas Libertadores), anunciara la semana pasada que daba por terminado su segundo ciclo tras atravesar una racha de 12 derrotas en los últimos 20 partidos del campeonato local, igualando la peor marca en la historia del club.

“Fuimos derecho a buscar a Coudet, sin ningún tipo de escala”, reveló Di Carlo a la cadena ESPN. El dirigente destacó que Coudet cumplía como primer requisito “ser de la casa” en referencia a su paso como jugador millonario entre 1999 y 2002.

“Tiene el diferencial de haber campeonado en Argentina con lo que eso significa. Es un metódico, un trabajador, es una persona obsesiva de lo que hace. Acá la exigencia de River no permite que alguien flote”, acotó Di Carlo.

Chacho Coudet, de 51 años, debutó como entrenador en Central, donde fue dos veces subcampeón de la Copa Argentina, frente River y el año anterior con Boca campeón en una polémica final. Tras un breve paso por Tijuana de México, asumió al frente de Racing y ganó dos títulos.

Su carrera continuó en Internacional y Atlético Mineiro de Brasil, Celta de Vigo y Alavés, ambos de España. En este último, peleaba por no descender.

Surgido en Platense, como jugador estuvo en tres etapas en Central: en 1995/1998, en 2004/2005 y en 2005/2007. Su único título en el club de Arroyito fue la Copa Conmebol 1995, cuando el Canalla remontó en el Gigante el 0-4 que había traído de Brasil ante Atlético Mineiro.

Coudet será presentado en River el miércoles y debutará de visitante ante Huracán el jueves 12 de marzo por la décima fecha del campeonato.

Noticias relacionadas
Eduardo Coudet es el principal apuntado para ser el nuevo técnico de River

Un ex-Central está entre los principales candidatos para remplazar a Gallardo

marcelo gallardo anuncio que deja de ser el tecnico de river

Marcelo Gallardo anunció que deja de ser el técnico de River

La imagen de la desolación en Newells, goleado ante Banfield en un pésimo complemento.

La estadística que tiene a Newell's entre los equipos de primera con más derrotas

Martín Ortega persigue a Brian Aguirre en un partido de 2024, entonces en Tigre. Ahora jugará en Newells. 

Kudelka aguardaba por incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Lo último

Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles

Los alquileres en Rosario subieron 7 % en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Después de casi dos años de expansión sostenida, la cantidad de propiedades disponibles para alquilar se contrajo bruscamente
Los alquileres en Rosario subieron 7 % en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar
Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour
POLICIALES

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda
La Ciudad

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente
POLICIALES

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newells les viene bien
Ovación

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newell's les viene bien

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras día y noche
La Ciudad

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras "día y noche"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

Ovación
River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles
Ovación

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional

Policiales
Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour
POLICIALES

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

La hija de un barra de Newells asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

La hija de un barra de Newell's asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

La Ciudad
Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes
La Ciudad

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Los alquileres en Rosario subieron 7 % en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Los alquileres en Rosario subieron 7 % en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua
Información general

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario
La Ciudad

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año con la maniobra de Heimlich
La Ciudad

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año con la maniobra de Heimlich

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal
La Ciudad

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el inicio de clases

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el inicio de clases

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina
Información general

Comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Con nuevo look en camino, Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1
Ovación

Con nuevo look en camino, Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1

Villarruel respondió al gobierno: Quieren mi renuncia, no se las voy a dar
Política

Villarruel respondió al gobierno: "Quieren mi renuncia, no se las voy a dar"

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa
Información General

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa

Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper
Información General

Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios
La Ciudad

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes
La Ciudad

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia
La Ciudad

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios
La Ciudad

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación
La Ciudad

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

La niña que se atrincheró en Mendoza denunció que un celador abusó de ella
Información General

La niña que se atrincheró en Mendoza denunció que un celador abusó de ella

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal
Policiales

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto
Policiales

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto