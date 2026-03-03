River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles

El exjugador y técnico de Central se desvinculó de Alavés y firmará con el Millonario hasta 2027

El extécnico y jugador de Rosario Central Eduardo "Chacho" Coudet, será presentado este miércoles como nuevo entrenador de River Plate en reemplazo de Marcelo Gallardo.

El presidente de River, Stefano Di Carlo, confirmó la contratación de Coudet y dijo que el vínculo será hasta diciembre de 2027. En simultáneo, el Alavés de España anunció la desvinculación del técnico argentino y la designación en su lugar de Quique Sánchez Flores.

River se quedó sin técnico luego de que Gallardo, el más ganador de la institución con 14 títulos (entre ellos dos Copas Libertadores), anunciara la semana pasada que daba por terminado su segundo ciclo tras atravesar una racha de 12 derrotas en los últimos 20 partidos del campeonato local, igualando la peor marca en la historia del club.

“Fuimos derecho a buscar a Coudet, sin ningún tipo de escala”, reveló Di Carlo a la cadena ESPN. El dirigente destacó que Coudet cumplía como primer requisito “ser de la casa” en referencia a su paso como jugador millonario entre 1999 y 2002.

“Tiene el diferencial de haber campeonado en Argentina con lo que eso significa. Es un metódico, un trabajador, es una persona obsesiva de lo que hace. Acá la exigencia de River no permite que alguien flote”, acotó Di Carlo.

Chacho Coudet, de 51 años, debutó como entrenador en Central, donde fue dos veces subcampeón de la Copa Argentina, frente River y el año anterior con Boca campeón en una polémica final. Tras un breve paso por Tijuana de México, asumió al frente de Racing y ganó dos títulos.

Su carrera continuó en Internacional y Atlético Mineiro de Brasil, Celta de Vigo y Alavés, ambos de España. En este último, peleaba por no descender.

Surgido en Platense, como jugador estuvo en tres etapas en Central: en 1995/1998, en 2004/2005 y en 2005/2007. Su único título en el club de Arroyito fue la Copa Conmebol 1995, cuando el Canalla remontó en el Gigante el 0-4 que había traído de Brasil ante Atlético Mineiro.

Coudet será presentado en River el miércoles y debutará de visitante ante Huracán el jueves 12 de marzo por la décima fecha del campeonato.