La Capital | Economía | guerra

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales

El riesgo país subió y el dólar mayorista trepó $20. Las reservas cayeron fuerte por el efecto de las cotizaciones. Sube el petróleo y el temor por el IPC

3 de marzo 2026 · 22:29hs
Los bonos argentinos se hundieron en medio de una mala jornada a nivel global. Los mercados siguen alterados por el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente.

Los bonos argentinos se hundieron en medio de una mala jornada a nivel global. Los mercados siguen alterados por el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente.

La guerra en Medio Oriente profundizó el impacto negativo en los mercados globales y arrastró a los activos argentinos. Por el derrumbe de los bonos, el riesgo país llegó a rozar los 600 puntos básicos, aunque aflojó sobre el cierre. El dólar mayorista subió $20 y las reservas del Banco Central sufrieron una fuerte caída por el derrape de las cotizaciones. Crece el temor a un rebote de la inflación mundial, impulsada por la fuerte suba del petróleo. Ese panorama complicaría a la economía local, que ya lleva ocho meses con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) al alza.

Los renovados ataques cruzados entre Irán, Israel y Estados Unidos, que se extendieron a varias naciones árabes y comprometen la provisión de energía por el cierre del estrecho de Ormuz, alteraron a los mercados. Las principales Bolsas europeas y Wall Street acentuaron su tendencia bajista.

Los inversores huyen de los de activos de riesgo y por eso los bonos argentinos en dólares sufrieron una complicada jornada. Se destacaron particularmente las caídas en el Global GD35 (-1 %) y el Global GD29 (-0,8 %). Luego recortaron las bajas, lo que le quitó un poco de presión al riesgo país, que culminó en las 573 unidades.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en Córdoba, que el “orden macroeconómico” es “el mejor escudo” frente al conflicto en Medio Oriente. Lo cierto es que, más allá de la guerra, en los últimos meses ya se observaba un estancamiento en la reducción del riesgo país. El gobierno encontró serias dificultades para que el referencial perfore los 500 puntos, umbral clave para el retorno a los mercados financieros.

Por su parte, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña retrocedió 0,2 % Medido en dólares, el referencial descendió 0,8 %, hasta su nivel más bajo desde el 27 de octubre, mientras que desde el máximo del año acumuló un derrumbe de 18,5 %. Los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York se desplomaron hasta 6,6 %.

El salto del dólar

El dólar oficial alcanzó máximos de tres semanas. En el segmento mayorista subió $20 a $1.415, para ubicarse a un 14 % del techo de la banda cambiaria establecida por el gobierno. El volumen operado al contado superó los u$s372 millones. El minorista cerró a $1.435 para la venta en el Banco Nación (BNA). Los contratos de futuro subieron con fuerza hasta 1,7 %. El mercado pricea que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $ 1.446,5 a fines de febrero. En total, se operaron u$s1.664 millones.

El Banco Central (BCRA) compró divisas por 17 millones, la cosecha más escasa desde el 20 de enero. Asimismo, fuentes del mercado deslizaron que la autoridad monetaria efectuó una presunta venta de contratos futuros por u$s1.000 millones y dólar linked por u$s300 millones. Las reservas se hundieron fuerte, u$s382 millones, por el efecto cotizaciones.

En los mercados globales entienden que el incremento en los precios de la energía a raíz de la escalada en la guerra de Medio Oriente puede llevar a que la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos mantenga las tasas altas, lo cual generaría un mayor atractivo en el “billete verde” y ventas de oro. Los tres índices de Wall Street cerraron el martes en rojo. El Dow Jones bajó 0,83 %, el S&P500 0,94 % y el Nasdaq Composite 1 %.

El petróleo imparable

Los mercados temen que un aumento sostenido del precio del petróleo pueda impulsar la inflación a nivel mundial y generar una perspectiva más restrictiva por parte de los principales bancos centrales.

El petróleo Brent escaló otro 4,8 % a u$s81,46 por barril y acumuló su tercer avance diario consecutivo. El lunes, ya había experimentado un salto de casi 7%. El crudo West Texas Intermediate de EEUU avanzó hasta u$s74,67.

El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que “no va a haber cimbronazos con el precio de los combustibles” como consecuencia del conflicto armado en Medio Oriente, aunque anticipó que podría haber cambios “si el precio del barril queda muy alto”.

Alerta inflación

La tensión global en el mercado energético es de especial importancia para la Argentina. Una escalada sostenida del precio del petróleo atizaría el problema inflacionario que ya enfrenta el gobierno. Las consultoras privadas proyectan una inflación para febrero similar a la de enero, cercana al 3 % y en niveles máximos en casi un año.

Si bien febrero suele ser un mes con menos presiones inflacionarias, todavía traccionan al alza la suba de alimentos, tarifas eléctricas y el transporte público. Según Equilibria, el IPC se ubicó en el mismo nivel que el mes pasado y fue de 2,9 %,impulsado por regulados (4,8 %) y alimentos y bebidas no estacionales (3,8 %). C&T Asociados también midió 2,9 %. Eco Go relevó 3 % y Libertad y Progreso, 2,8 % mensual.

En este marco, tras un par de días de silencio, luego de que el presidente Javier Milei tratara a los empresarios argentinos de "ladrones”, la Unión Industrial Argentina (UIA) salió a responderle: la entidad que representa al sector manufacturero local reclamó "respeto” para los que producen e invierten en el país, al tiempo que indicó que las pymes.

"Desde la Unión Industrial Argentina expresamos nuestra preocupación por la situación de diversos sectores industriales y de distintas provincias. La transición hacia un nuevo esquema económico implica un proceso de adaptación profundo que no es homogéneo ni inmediato. Muchas empresas, especialmente pymes, están atravesando una situación crítica, con bajo nivel de actividad, alta presión fiscal, dificultades para financiarse y caída del empleo”, dice el documento.

Noticias relacionadas
Captura de pantalla de un video que habría sido filmado este lunes en el estrecho de Ormuz.

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo

¿como afecta la guerra en medio oriente al calendario de la formula uno?

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?

miles de viajeros varados por la cancelacion de vuelos en medio oriente

Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente

Bombardeo registrado en Kabul, capital de Afganistán

"Guerra abierta": Pakistán bombardeó la capital de Afganistán tras enfrentamientos en la frontera

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

Lo último

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales

Newells y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Los alquileres en Rosario subieron 7 % en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Después de casi dos años de expansión sostenida, la cantidad de propiedades disponibles para alquilar se contrajo bruscamente
Los alquileres en Rosario subieron 7 % en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar
Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour
POLICIALES

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda
La Ciudad

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente
POLICIALES

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newells les viene bien
Ovación

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newell's les viene bien

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras día y noche
La Ciudad

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras "día y noche"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Ovación
Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Policiales
Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour
POLICIALES

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

La hija de un barra de Newells asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

La hija de un barra de Newell's asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

La Ciudad
Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes
La Ciudad

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Los alquileres en Rosario subieron 7 % en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Los alquileres en Rosario subieron 7 % en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente
Ovación

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional

Un árbol cayó sobre el techo y destruyó una vivienda precaria en la zona sur
La Ciudad

Un árbol cayó sobre el techo y destruyó una vivienda precaria en la zona sur

Hay 200 turistas argentinos varados en Israel y 100.000 residentes bajo alerta
El Mundo

Hay 200 turistas argentinos varados en Israel y 100.000 residentes bajo alerta

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo
La Ciudad

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua
Información general

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario
La Ciudad

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año con la maniobra de Heimlich
La Ciudad

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año con la maniobra de Heimlich

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal
La Ciudad

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el inicio de clases

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el inicio de clases

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina
Información general

Comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Con nuevo look en camino, Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1
Ovación

Con nuevo look en camino, Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1

Villarruel respondió al gobierno: Quieren mi renuncia, no se las voy a dar
Política

Villarruel respondió al gobierno: "Quieren mi renuncia, no se las voy a dar"

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa
Información General

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa

Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper
Información General

Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios
La Ciudad

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes
La Ciudad

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia
La Ciudad

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia