El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales

El riesgo país subió y el dólar mayorista trepó $20. Las reservas cayeron fuerte por el efecto de las cotizaciones. Sube el petróleo y el temor por el IPC

Los bonos argentinos se hundieron en medio de una mala jornada a nivel global. Los mercados siguen alterados por el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente.

La guerra en Medio Oriente profundizó el impacto negativo en los mercados globales y arrastró a los activos argentinos. Por el derrumbe de los bonos, el riesgo país llegó a rozar los 600 puntos básicos, aunque aflojó sobre el cierre. El dólar mayorista subió $20 y las reservas del Banco Central sufrieron una fuerte caída por el derrape de las cotizaciones. Crece el temor a un rebote de la inflación mundial, impulsada por la fuerte suba del petróleo. Ese panorama complicaría a la economía local, que ya lleva ocho meses con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) al alza.

Los renovados ataques cruzados entre Irán, Israel y Estados Unidos, que se extendieron a varias naciones árabes y comprometen la provisión de energía por el cierre del estrecho de Ormuz, alteraron a los mercados. Las principales Bolsas europeas y Wall Street acentuaron su tendencia bajista.

Los inversores huyen de los de activos de riesgo y por eso los bonos argentinos en dólares sufrieron una complicada jornada. Se destacaron particularmente las caídas en el Global GD35 (-1 %) y el Global GD29 (-0,8 %). Luego recortaron las bajas, lo que le quitó un poco de presión al riesgo país, que culminó en las 573 unidades.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en Córdoba, que el “orden macroeconómico” es “el mejor escudo” frente al conflicto en Medio Oriente. Lo cierto es que, más allá de la guerra, en los últimos meses ya se observaba un estancamiento en la reducción del riesgo país. El gobierno encontró serias dificultades para que el referencial perfore los 500 puntos, umbral clave para el retorno a los mercados financieros.

Por su parte, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña retrocedió 0,2 % Medido en dólares, el referencial descendió 0,8 %, hasta su nivel más bajo desde el 27 de octubre, mientras que desde el máximo del año acumuló un derrumbe de 18,5 %. Los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York se desplomaron hasta 6,6 %.

El salto del dólar

El dólar oficial alcanzó máximos de tres semanas. En el segmento mayorista subió $20 a $1.415, para ubicarse a un 14 % del techo de la banda cambiaria establecida por el gobierno. El volumen operado al contado superó los u$s372 millones. El minorista cerró a $1.435 para la venta en el Banco Nación (BNA). Los contratos de futuro subieron con fuerza hasta 1,7 %. El mercado pricea que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $ 1.446,5 a fines de febrero. En total, se operaron u$s1.664 millones.

El Banco Central (BCRA) compró divisas por 17 millones, la cosecha más escasa desde el 20 de enero. Asimismo, fuentes del mercado deslizaron que la autoridad monetaria efectuó una presunta venta de contratos futuros por u$s1.000 millones y dólar linked por u$s300 millones. Las reservas se hundieron fuerte, u$s382 millones, por el efecto cotizaciones.

En los mercados globales entienden que el incremento en los precios de la energía a raíz de la escalada en la guerra de Medio Oriente puede llevar a que la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos mantenga las tasas altas, lo cual generaría un mayor atractivo en el “billete verde” y ventas de oro. Los tres índices de Wall Street cerraron el martes en rojo. El Dow Jones bajó 0,83 %, el S&P500 0,94 % y el Nasdaq Composite 1 %.

El petróleo imparable

Los mercados temen que un aumento sostenido del precio del petróleo pueda impulsar la inflación a nivel mundial y generar una perspectiva más restrictiva por parte de los principales bancos centrales.

El petróleo Brent escaló otro 4,8 % a u$s81,46 por barril y acumuló su tercer avance diario consecutivo. El lunes, ya había experimentado un salto de casi 7%. El crudo West Texas Intermediate de EEUU avanzó hasta u$s74,67.

El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que “no va a haber cimbronazos con el precio de los combustibles” como consecuencia del conflicto armado en Medio Oriente, aunque anticipó que podría haber cambios “si el precio del barril queda muy alto”.

Alerta inflación

La tensión global en el mercado energético es de especial importancia para la Argentina. Una escalada sostenida del precio del petróleo atizaría el problema inflacionario que ya enfrenta el gobierno. Las consultoras privadas proyectan una inflación para febrero similar a la de enero, cercana al 3 % y en niveles máximos en casi un año.

Si bien febrero suele ser un mes con menos presiones inflacionarias, todavía traccionan al alza la suba de alimentos, tarifas eléctricas y el transporte público. Según Equilibria, el IPC se ubicó en el mismo nivel que el mes pasado y fue de 2,9 %,impulsado por regulados (4,8 %) y alimentos y bebidas no estacionales (3,8 %). C&T Asociados también midió 2,9 %. Eco Go relevó 3 % y Libertad y Progreso, 2,8 % mensual.

En este marco, tras un par de días de silencio, luego de que el presidente Javier Milei tratara a los empresarios argentinos de "ladrones”, la Unión Industrial Argentina (UIA) salió a responderle: la entidad que representa al sector manufacturero local reclamó "respeto” para los que producen e invierten en el país, al tiempo que indicó que las pymes.

"Desde la Unión Industrial Argentina expresamos nuestra preocupación por la situación de diversos sectores industriales y de distintas provincias. La transición hacia un nuevo esquema económico implica un proceso de adaptación profundo que no es homogéneo ni inmediato. Muchas empresas, especialmente pymes, están atravesando una situación crítica, con bajo nivel de actividad, alta presión fiscal, dificultades para financiarse y caída del empleo”, dice el documento.