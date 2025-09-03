La Capital | Política | Karina Milei

Qué se sabe hasta ahora sobre los audios de Karina Milei y la denuncia por espionaje ilegal

El gobierno denunció espionaje ilegal y logró una cautelar para frenar la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, grabados en Casa Rosada

3 de septiembre 2025 · 15:21hs
El presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei

El presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, involucrados en otra denuncia de corrupción que erosiona al gobierno.  

El gobierno nacional quedó en el centro de la escena política tras la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. El material fue publicado por el canal de streaming Carnaval, el mismo que semanas atrás había difundido grabaciones del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en las que se mencionaban presuntas coimas.

Ante la repercusión de los audios, el Ejecutivo reaccionó en dos frentes: presentó una demanda en el fuero Civil y Comercial Federal, que derivó en una cautelar que ordena el cese de difusión de nuevas grabaciones presuntamente obtenidas dentro de la Casa Rosada, y una denuncia penal por espionaje ilegal en la Justicia Federal.

Qué dicen los audios de Karina Milei

Las grabaciones difundidas el viernes pasado son dos fragmentos breves. En uno, Karina Milei afirma: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”. En el otro agrega: “Porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reaccionó en X: “Si los audios son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”. Además, acusó a la oposición de orquestar una operación de desinformación para desestabilizar al gobierno a pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

>> Leer más: Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

La cautelar de la Justicia Civil y Comercial

Ese mismo día, Karina Milei presentó un recurso ante la Justicia Civil y Comercial Federal para impedir la difusión de “cualquier chat, foto, audio o video” atribuible a su persona. Argumentó que, de confirmarse su autenticidad, las grabaciones fueron obtenidas ilegalmente dentro de la Casa de Gobierno y que su publicación afecta su honor y el de la gestión presidencial.

El juez Alejandro Maraniello, del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 5, dio lugar a la cautelar el lunes y ordenó el cese de difusión, aunque limitó la medida a los audios que habrían sido grabados en Casa Rosada. La resolución notificó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para efectivizar el cumplimiento.

El conductor Mauro Federico, responsable del programa Data Clave que difundió los audios, denunció censura: “Nosotros no sabemos si fueron en la Rosada, pero vamos a cumplir la orden hasta que el área legal de Carnaval haga una presentación”.

>> Leer más: Quién es "Lule" Menem, el funcionario cercano a Karina Milei involucrado en la denuncia de coimas

La medida generó críticas de especialistas en libertad de expresión como Martín Becerra, quien recordó que la Ley 26.032 garantiza el derecho a la libre expresión en Internet y que Enacom no tiene jurisdicción sobre contenidos de streaming. Otros constitucionalistas, como Pedro Caminos, señalaron que “las medidas previas son inadmisibles” y que rige el principio de responsabilidades ulteriores, es decir, sanciones solo después de la publicación, nunca antes.

La denuncia penal por espionaje ilegal

En paralelo, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal en la Justicia Federal por presunto espionaje ilegal. El escrito, firmado por Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial, recayó en el Juzgado Federal Nº 12, subrogado por el juez Julián Ercolini, con intervención del fiscal Carlos Stornelli.

“Las conductas ilícitas forman parte de un ataque a una de las principales figuras del gobierno, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”, sostiene la presentación, que acusa a los responsables de buscar influir en la opinión pública y desestabilizar el proceso electoral.

>> Leer más: Presuntas coimas en discapacidad: la Justicia prohíbe la difusión de los audios de Karina Milei

La Vocería Presidencial apuntó directamente contra los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, el empresario Pablo Toviggino y el abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, a quienes responsabiliza de difundir el material.

El fiscal Stornelli ya dictaminó impulsar la investigación.

Un escándalo en plena campaña bonaerense

La filtración de los audios se da en la recta final hacia las elecciones en la provincia de Buenos Aires, un distrito clave para el oficialismo y la oposición. En ese marco, el gobierno denuncia una operación política destinada a desestabilizar y condicionar el proceso electoral.

Mientras tanto, el caso abre un debate sobre los límites entre la libertad de expresión, el derecho a la intimidad de los funcionarios y el eventual uso de prácticas de espionaje ilegal en la política argentina.

Noticias relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro pidió que el gobierno aclare el escándalo de los audios de supuestas coimas

Pullaro sobre las coimas: "Golpea la credibilidad del presidente"

Sacachispas no sólo es noticia por su participación en el torneo, sino por la ironía que utiliza el club en sus redes sociales.

Sacachispas se metió en política y se burló de los audios de Karina Milei

El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello. 

El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei tiene nueve denuncias

bullrich denuncio a servicios de inteligencia rusos por los audios de karina milei

Bullrich denunció a "servicios de inteligencia rusos" por los audios de Karina Milei

Ver comentarios

Las más leídas

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Lo último

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escándalos de corrupción

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escándalos de corrupción

Jorge Sampaoli asume en Atlético Mineiro: sus primeras frases al llegar a Belo Horizonte

Jorge Sampaoli asume en Atlético Mineiro: sus primeras frases al llegar a Belo Horizonte

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

"Que vengan y peleen conmigo": el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

En la reciente acusación a la banda de Los Menores y al nuevo jefe de la barra de Central se explica parte del contexto que decantó en el asesinato de Pillín Bracamonte

Que vengan y peleen conmigo: el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

Por Martín Stoianovich

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escándalos de corrupción
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escándalos de corrupción

Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu
POLICIALES

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur de Santa Fe
La Región

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur de Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Primera acusación a Los Menores, la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Primera acusación a Los Menores, la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Ovación
Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?
OVACIÓN

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Lionel Scaloni: Si es verdad que será el último partido de Messi en el país, hay que disfrutarlo

Lionel Scaloni: "Si es verdad que será el último partido de Messi en el país, hay que disfrutarlo"

El insólito posteo de Boca en el momento en que se confirmaba la internación de Russo

El insólito posteo de Boca en el momento en que se confirmaba la internación de Russo

Policiales
El secuestro de una moto robada echó luz sobre una saga de crímenes en la zona oeste
Policiales

El secuestro de una moto robada echó luz sobre una saga de crímenes en la zona oeste

Que vengan y peleen conmigo: el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

"Que vengan y peleen conmigo": el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Detuvieron a cuatro hombres tras un posible intento de usurpación con una mujer cautiva

Detuvieron a cuatro hombres tras un posible intento de usurpación con una mujer cautiva

La Ciudad
Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Traje claro, turno previo y varias parejas: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

Traje claro, turno previo y varias parejas: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

La UNR capacita a profesionales de la salud en cannabis medicinal: nueva inscripción al posgrado

La UNR capacita a profesionales de la salud en cannabis medicinal: nueva inscripción al posgrado

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria
Economía

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo
La Ciudad

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: habilitan el tránsito en la ruta nacional 8
LA REGION

Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: habilitan el tránsito en la ruta nacional 8

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron
Policiales

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario
Policiales

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

Newells pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país
Economía

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país

Victoria Villarruel vivió un tenso momento en una fábrica de neumáticos
Política

Victoria Villarruel vivió un tenso momento en una fábrica de neumáticos

Lozano: La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones
Economía

Lozano: "La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones"

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía
POLICIALES

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente
La Ciudad

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro
Economía

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio
Economía

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres
Policiales

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres

No hay que ser superhéroe: Guinness propone récords para gente común
Información General

No hay que ser superhéroe: Guinness propone récords para "gente común"

Operativo policial en una escuela por la supuesta aparición de un arma

Por Matías Petisce
La Ciudad

Operativo policial en una escuela por la supuesta aparición de un arma

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto
La Ciudad

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto

La localidad de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia
La Región

La localidad de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia