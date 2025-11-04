La Capital | Ovación | Chiqui Tapia

Chiqui Tapia salió al cruce de las críticas de un famoso relator por la suspensión de un árbitro

Mariano Closs dijo que Nicolás Lamolina fue parado tras la expulsión de Iván Tapia en Barracas-Boca. El titular de la AFA le dedicó un mensaje en las redes

Luis Castro

4 de noviembre 2025 · 15:51hs
El relator y periodista de ESPN  Mariano Closs hizo hincapé en la sanción al árbitro Lamolina, quien expulsó a Iván Tapia (Barracas). Chiqui le salió al cruce. 

Los arbitrajes hace tiempo que están en la mira por desatinos palpables en diferentes partidos, aunque hay una serie de equipos que difícilmente sean perjudicados. Y ni qué hablar de lo que sucede en las divisiones del ascenso. Pero a pesar de las críticas que a diario surgen, nada cambia y el fútbol se tornó un tanto -o bastante- sospechoso. Uno que alzó la voz como lo hizo en otras ocasiones y dejando de lado el qué dirán fue Mariano Closs, uno de los mejores relatores del fútbol argentino y cuyas palabras tienen peso propio. Tan es así que sus dichos sobre lo sucedido con la suspensión Nicolás Lamolina tras Barracas-Boca hirió al propio presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien reaccionó como nunca lo hace y disparó en las redes sociales con una indirecta hacia el periodista.

Closs es uno de los que se anima a criticar los desmanejos que se observan en la entidad afista dejando de lado quizás determinados intereses de la empresa en la que trabaja (ESPN) y hace tiempo resalta diversas fallas en los arbitrajes. Pero lo que generó la sorpresiva reacción de Chiqui fue el análisis que hizo sobre lo sucedido en la victoria de Boca ante Barracas Central, donde el referí expulsó a Iván, nada menos que el hijo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

“A Lamolina no lo designaron ni para sacar un lateral. Cuando vi que no lo llamaron, revisé si el árbitro del VAR (Trucco) estaba. Será VAR en River vs. Gimnasia. Quiere decir que no le reprochan esa jugada a Lamolina porque quiere decir que Trucco no debió llamarlo. Deducción, lo limpiaron por echar a Tapia”, analizó el reconocido relator (55 años) que relegó de chico la idea de continuar su carrera como jugador para seguir de cerca la campaña de Colegiales, club del cual es hincha y por el cual -según confesó- "relato partidos cuando no juega Cole. Si lo hace un sábado trato de relatar viernes o domingo".

Esta vez no actuó Toviggino, sino el propio Chiqui Tapia

En general el que suele salir al cruce de cualquier crítica a los árbitros o hacia la entidad es Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA. La mano derecha de Chiqui es más reaccionario y mantuvo peleas mediáticas a través de las redes con Sebastián Verón, Carlos Tevez e incluso con Andrés Fassi, presidente de Talleres, entre otros tantos. Pero en esta oportunidad fue el propio Tapia el que utilizó X (ex-Twitter) para cruzar al periodista.

“Quería ser árbitro, eligió mal la profesión. Por suerte no le dio, por eso tanta frustración. 1996, Atlanta”, disparó Chiqui haciendo referencia a una entrevista en la que el relator que se inició con Víctor Hugo Morales -el primer partido que relató fue Ferro-Central- deslizó que le hubiese gustado ser juez.

Si bien los cuestionamientos a los arbitrajes del fútbol argentino no sólo en primera división sino también en el ascenso son habituales y nada cambia, en esta oportunidad las palabras de Closs lograron impactar en Tapia, quien rara vez suele contestar. Quizás el hecho de que haya estado involucrado su hijo motivó a que saliera a escena y expusiera su enojo.

Otro que como siempre hizo su análisis crítico a los manejos afistas fue Ricardo Caruso Lombardi, quien en su cuenta de Instagram sintetizó: "Lo castigaste a Lamolina y dejaste en pie a un montón de árbitros que hicieron desastre. Así le mostrás la vara a todos. Desastroso el fútbol argentino, que pensaría Diego (Maradona".

