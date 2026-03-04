Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa

Los investigadores presumen que dos delincuentes en moto abrieron fuego contra la vivienda a la tarde. La dueña quedó internada

Una mujer de 83 años fue internada este martes tras una balacera en inmediaciones del barrio Cabín 9 . Según la versión preliminar, recibió un disparo mientras estaba en su casa , cuando un hombre armado abrió fuego en la vía pública y huyó junto a un cómplice.

Fuentes oficiales confirmaron que la víctima sufrió lesiones en el abdomen como consecuencia de la agresión . En primera instancia no había personas detenidas ni identificadas en torno a la denuncia sobre el episodio registrado en el extremo noreste de Pérez, sobre el límite con Rosario.

La investigación comenzó a la tarde, luego del traslado de Rosa B. hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). La hipótesis inicial indica que los delincuentes pasaron en moto frente a su vivienda ubicada en El Boyero al 100 y escaparon inmediatamente después del ataque.

De acuerdo al diagnóstico de los médicos del efector municipal, la mujer baleada quedó fuera de peligro tras la internación. Una vez que la atendieron en el área de cirugía general, la llevaron al sector de coronaria para continuar con el tratamiento.

El personal de guardia constató que la paciente había sufrido una herida no penetrante en el abdomen. A continuación comprobaron que se encontraba estable y su vida no corría riesgo por estas lesiones.

>> Leer más: Una anciana fue herida con cuatro tiros en un ataque a su casa desde un auto

Según el registro de las fuerzas de seguridad provinciales, la víctima no fue trasladada en ambulancia desde Pérez. Su nieto se encargó de llevarla al Heca en un vehículo particular.

Después del viaje hasta el macrocentro de Rosario, Nicolás R. acusó a dos hombres que iban en moto como responsables de la balacera frente a la casa de su abuela. Hasta entonces, la policía no tenía testimonios ni indicios sobre el motivo del ataque. La denuncia quedó radicada en jurisdicción de la subcomisaría 18ª de Pérez.