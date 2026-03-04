La Capital | Policiales | mensajes

Mensajes violentos: imputaron a un joven por colgar una bandera intimidante en Circunvalación

Tiene 18 años y, de acuerdo a la imputación de Fiscalía, participó con otras dos personas en la maniobra considerada como intimidación pública

4 de marzo 2026 · 12:37hs
Mensajes violentos: imputaron a un joven por colgar una bandera intimidante en Circunvalación.

Mensajes violentos: imputaron a un joven por colgar una bandera intimidante en Circunvalación.

Un joven de 18 años fue imputado este martes por su participación en un caso de intimidación pública. La Fiscalía lo acusó como parte de un grupo de al menos tres personas que colgó en un puente de Circunvalación una bandera con un mensaje destinado a una banda criminal. Todo en el marco de una saga de mensajes violentos entre organizaciones delictivas.

Uriel M. fue imputado por el fiscal David Carizza tras ser detenido como sospechoso de las maniobras intimidatorias realizadas el 26 de febrero pasado. Se trata de la bandera que apareció en el puente de Circunvalación a la altura del acceso Uriburu con mención a Matías Gazzani, jefe prófugo de la banda Los Menores, y otros presuntos integrantes de esa organización criminal.

Carizza sostuvo en la imputación que cerca de las 6.10 del 26 de febrero, Uriel M. y otras dos personas no identificadas, participaron de la colocación del cartel. Indicó que llegaron a pie y colgaron la bandera en la baranda oeste del puente y que uno de ellos le tomó una foto antes de retirarse.

Para la Fiscalía ese hecho tuvo como finalidad "infundir temor e inquietud social". La calificación de intimidación pública fue aceptada por la jueza María de los Ángeles Granato, quien dispuso la prisión preventiva del joven por los próximos 60 días.

Una saga de mensajes violentos

La aparición de esta bandera corresponde a una saga de mensajes entre bandas criminales que se dio en el marco de una semana e incluyo al menos dos balaceras. El gobierno provincial lo analizó como parte de "elementos satelitales, residuales" de bandas criminales que tienen a la mayoría de sus miembros presos.

De un lado, entre el domingo 21 y el martes 24 de febrero, se cometieron dos balaceras con el objetivo de dejar un mensaje que fue similar en ambos casos. El primero fue un ataque contra el supermercado Carrefour del barrio La Sexta, donde un vecino fue alcanzado por un balazo dentro del estacionamiento del local. Dos días después los tiros fueron contra una camioneta estacionada en la zona norte. En ambos casos el mensaje mencionaba a un recluso de la cárcel de Piñero, a quien ligaban una serie de hechos violentos en el barrio Toba de la zona sudoeste de Rosario ocurridos días atrás.

Dos días después de la última balacera apareció la bandera en Circunvalación. Hacía referencia a Gazzani y otros delincuentes, con un mensaje que refería a hechos violentos con víctimas menores. “Con las criaturas no”, rezaba parte del texto en posible alusión a una balacera que había dejado a una niña herida.

