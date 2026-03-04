La Capital | Política | Gobierno provincial

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa "versiones malintencionadas"

Aclararon la recomposición salarial y sus plazos tras detectar desinformación maliciosa. Desactivan cualquier intento de ruido en la fuerza. Además, lanzan un plan de desendeudamiento

4 de marzo 2026 · 09:57hs
El gobierno provincial aumentó el sueldo a policías 

Gobierno Santa Fe

El gobierno provincial aumentó el sueldo a policías 

El gobierno de Santa Fe brindó precisiones sobre la recomposición salarial para la policía de Santa Fe y el servicio penitenciario como forma de desalentar versiones que buscaban “desinformar” a los integrantes de la fuerza y a la vez "quebrar el plan de seguridad pública".

Luego de la noticia de que el aumento salarial se completará a mediados de mes en planilla complementaria por demoras inevitables de la liquidación hubo algunas versiones maliciosas dando vueltas respecto a que no habría tales beneficios.

Hasta existieron intentos de manera subterránea de fogonear una nueva reacción como ocurrió con el intenso reclamo policial semanas atrás. “Esto es una política de escucha. No tiene que ver con una propuesta de un nuevo encuentro en redes sociales”, aclaró la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, Georgina Orciani.

Gobierno provincial y aumentos

“Hay un gran nivel de desinformación pero no dudamos que hay fuerzas internas y externas que tienden a desinformar y confundir. Por eso acá está el gobierno de la provincia a llevar claridad de lo que van a percibir”, agregó.

Incluso comenzó la conferencia apuntando contra “versiones malintencionadas que quieren confundir y también quieren quebrar el plan de seguridad que se encuentra más sólido que nunca”.

Junto al ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmaron que el próximo 16 de marzo se abonará por planilla complementaria el aumento pendiente para completar la "foto salarial" de febrero. Allí van a encontrar el retroactivo diferencial de diciembre y del último aguinaldo, el retroactivo de enero y el aumento de febrero.

Aclararon tres veces que la mejora salarial alcanza a todas las jerarquías de la policía de Santa Fe como del servicio penitenciario. “Es una política en espejo para que todos los integrantes tengan una mejora sustancial”.

Olivares sostuvo que “no es solo un aumento equilibrado” sino que habrá más aumento hasta junio. “Es importante saber cual es el sueldo final de febrero es la suma de lo cobrado esta semana más planilla complementaria del 16 de marzo”.

A su vez la coordinadora técnica del ministerio de Seguridad dijo que el aumento “no es azaroso ni caprichoso” sino que es lapolítica de bienestar que anunció nuestro gobernador que tiende a recomponer una situación que es legítima en su reclamo”.

videoframe_1490589
Sueldos que cobrarán los policías según aclaró el gobierno provincial

Sueldos que cobrarán los policías según aclaró el gobierno provincial

Plan para deudas

A su vez el ministro de Economía anunció que avanzará con un plan de desendeudamiento orientado a que los trabajadores puedan cancelar viejas deudas onerosas que tienen con otros acreedores financieros (no bancarios) y que actualmente se descuentan en el recibo de sueldo.

Junto con el Banco de Santa Fe, agente financiero de la provincia, facilitarán con líneas de financiamiento a menor tasas y más plazo y con la posibilidad de dos meses de gracia. “El gobierno intenta que el esfuerzo que hace el Estado de este año llegue al bolsillo del trabajador y sea utilizado en las necesidades”.

La idea es aliviar esa carga financiera que tomaron en el tiempo y hoy se descuenta, a partir de un plan de desendeudamiento les permita disminuir ese descuento y puedan ordenarse”, finalizó Olivares que dijo que cerca del 40/50% de los trabajadores estatales.

Embed - Rosario: brindan detalles sobre las medidas de recomposición salarial para las fuerzas de seguridad

Noticias relacionadas
El contacto entre Milei y Lamelas se enmarca en el alineamiento de la gestión libertaria con la administración republicana de Trump.

Milei potenció su sintonía con Trump: se reunió con el embajador de EEUU

Maximiliano Pullaro mantiene distancia del jefe del Estado argentino.

Pullaro sobre el discurso de Milei en el Congreso: "No me gustó esa agresión que vi"

Villarruel respondió a las críticas de Luis Petri

Villarruel respondió al gobierno: "Quieren mi renuncia, no se las voy a dar"

la esposa de nahuel gallo se pregunto: ¿por que no lo hicieron antes?

La esposa de Nahuel Gallo se preguntó: "¿Por qué no lo hicieron antes?"

Ver comentarios

Las más leídas

Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Lo último

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa versiones malintencionadas

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa "versiones malintencionadas"

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le frenó la quimio

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le "frenó" la quimio

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis de Rosario: El aumento es una medialuna

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis de Rosario: "El aumento es una medialuna"

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa "versiones malintencionadas"

Aclararon la recomposición salarial y sus plazos tras detectar desinformación maliciosa. Desactivan cualquier intento de ruido en la fuerza. Además, lanzan un plan de desendeudamiento

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa versiones malintencionadas
El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le frenó la quimio

Por Florencia O'Keeffe
Salud

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le "frenó" la quimio

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis de Rosario: El aumento es una medialuna
La Ciudad

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis de Rosario: "El aumento es una medialuna"

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA
Economía

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA

Quieren liberar el consumo alcohol y bebidas energizantes en horario nocturno

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quieren liberar el consumo alcohol y bebidas energizantes en horario nocturno

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa
Policiales

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Ovación
Newells y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha
Ovación

Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Newells y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

Policiales
Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa
Policiales

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

La hija de un barra de Newells asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

La hija de un barra de Newell's asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

La Ciudad
El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le frenó la quimio

Por Florencia O'Keeffe
Salud

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le "frenó" la quimio

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis de Rosario: El aumento es una medialuna

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis de Rosario: "El aumento es una medialuna"

Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro

Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro

Rosario, al mando de la seguridad provincial: Se terminó el tiempo del miedo

Rosario, al mando de la seguridad provincial: "Se terminó el tiempo del miedo"

Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano
El Mundo

Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano

Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares
El Mundo

Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales
Economía

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Por Luis Castro
Ovación

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario
Policiales

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

Milei potenció su sintonía con Trump: se reunió con el embajador de EEUU
Política

Milei potenció su sintonía con Trump: se reunió con el embajador de EEUU

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el símbolo de la seguridad en Rosario
La Ciudad

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el "símbolo" de la seguridad en Rosario

Pullaro sobre el discurso de Milei en el Congreso: No me gustó esa agresión que vi
Política

Pullaro sobre el discurso de Milei en el Congreso: "No me gustó esa agresión que vi"

Organismos de DDHH pidieron flexibilizar las restricciones a Cristina
Política

Organismos de DDHH pidieron flexibilizar las restricciones a Cristina

Vandalizaron la escuela primaria de la zona sur donde estudió Messi
La Ciudad

Vandalizaron la escuela primaria de la zona sur donde estudió Messi

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles
Ovación

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente
Ovación

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional

Un árbol cayó sobre el techo y destruyó una vivienda precaria en la zona sur
La Ciudad

Un árbol cayó sobre el techo y destruyó una vivienda precaria en la zona sur

Hay 200 turistas argentinos varados en Israel y 100.000 residentes bajo alerta
El Mundo

Hay 200 turistas argentinos varados en Israel y 100.000 residentes bajo alerta

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo
La Ciudad

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua
Información general

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario
La Ciudad

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año con la maniobra de Heimlich
La Ciudad

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año con la maniobra de Heimlich