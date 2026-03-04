La Capital | Economía | Santa Fe

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo

Entre el 40% y el 50% de los trabajadores estatales de la provincia tienen hoy descuentos por deudas financieras en sus recibos. Cómo funcionará

4 de marzo 2026 · 14:11hs
Plan en Santa Fe para refinanciar deudas descontadas del sueldo a empleados públicos

Plan en Santa Fe para refinanciar deudas descontadas del sueldo a empleados públicos

El gobierno de Santa Fe pondrá en marcha en las próximas semanas un programa de desendeudamiento destinado a empleados públicos que actualmente tienen descuentos por deudas financieras en sus recibos de sueldo.

La iniciativa fue anunciada por el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, quien explicó que el objetivo es permitir que los trabajadores cancelen compromisos asumidos en años anteriores mediante una nueva línea de financiamiento con condiciones más favorables.

El plan se instrumentará junto con el Banco de Santa Fe y estará orientado principalmente a reemplazar deudas contraídas con acreedores no bancarios que actualmente se descuentan directamente del salario.

Créditos para reemplazar “viejas deudas caras”

Según detalló el funcionario, el programa permitirá cancelar esas obligaciones mediante créditos con tasas promocionales, mayor plazo de pago y hasta dos meses de gracia antes de comenzar a devolver el dinero.

“Implementaremos un plan orientado a que los trabajadores puedan cancelar viejas deudas caras que hoy son descontadas del recibo de sueldo, con una línea de financiamiento a menores tasas y más largo plazo para pagar”, explicó Olivares.

>> Leer más: El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa "versiones malintencionadas"

La medida apunta también a que los incrementos salariales otorgados durante este año puedan impactar de manera más directa en el ingreso disponible de los empleados públicos.

“El gobierno intenta que el esfuerzo que hace el Estado este año llegue al bolsillo del trabajador y sea utilizado en las necesidades según las prioridades que cada uno tenga”, sostuvo el ministro.

Un problema extendido entre los estatales

De acuerdo con datos oficiales, entre el 40% y el 50% de los trabajadores públicos de la provincia registran descuentos por este tipo de deudas.

El porcentaje es similar tanto entre los integrantes de las fuerzas de seguridad como en el resto de los empleados estatales. En muchos casos se trata de compromisos financieros asumidos en años anteriores, en contextos de tasas de interés elevadas, que se mantienen activos mediante los denominados códigos de descuento aplicados directamente sobre el salario.

Tasas promocionales y mayor plazo

El gobierno provincial trabaja actualmente en la estructura final del programa para que la nueva línea de crédito tenga una tasa promocional, resultado del esfuerzo conjunto entre la Provincia y su agente financiero.

La combinación de intereses más bajos, plazos más extensos y un período inicial de gracia buscará reducir el peso mensual de las cuotas y ordenar la situación financiera de quienes adhieran al plan.

“Vamos a abordar esa problemática con instrumentos fundamentales: menores tasas, mayores plazos y tiempo de espera”, afirmó Olivares, quien remarcó que muchas de estas deudas “se han acumulado a lo largo de muchos años y se encarecieron en el marco de la coyuntura macroeconómica”.

El programa será presentado formalmente en las próximas semanas y estará disponible para todos los trabajadores públicos de la provincia.

Noticias relacionadas
Por la tormenta en el sur de Santa Fe, un árbol cayó en plena calle en Río de Janeiro y cortada Marcos Paz

Temporal en Santa Fe: los fuertes vientos causaron destrozos en varias localidades del sur provincial

Este domingo se divisaron espesas columnas de humo

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios

El ministro de Educación, José Goity. 

El gobierno de Santa Fe aseguró que el 98% de las escuelas abrió sus puertas pese al paro

Los usuarios deben realizar un trámite online para acceder o mantener el Boleto Educativo Gratuito en la Provincia de Santa Fe 

Boleto educativo Gratuito en Santa Fe: cómo obtener el beneficio

Ver comentarios

Las más leídas

Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Newells y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Lo último

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

Ley de glaciares: ambientalistas y mineras tendrán dos audiencias públicas a finales de marzo

Ley de glaciares: ambientalistas y mineras tendrán dos audiencias públicas a finales de marzo

Monumento a la Bandera: vuelve la ilusión de llegar al 20 de junio con las obras finalizadas

Monumento a la Bandera: vuelve la ilusión de llegar al 20 de junio con las obras finalizadas

Monumento a la Bandera: vuelve la ilusión de llegar al 20 de junio con las obras finalizadas

Ante la paralización por falta de pago por parte de Nación, Pullaro pidió su traspaso para completar el 28% restante. "Apenas nos den el visto bueno, retomamos de inmediato las tareas", dice la contratista

Monumento a la Bandera: vuelve la ilusión de llegar al 20 de junio con las obras finalizadas

Por Lucas Ameriso

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo
Economía

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos en el abdomen
Policiales

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos en el abdomen

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial
la ciudad

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa versiones malintencionadas
Política

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa "versiones malintencionadas"

El sistema está en agonía: el sector de discapacidad se moviliza en Rosario
La Ciudad

"El sistema está en agonía": el sector de discapacidad se moviliza en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Newells y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA

Ovación
Los dirigentes de la AFA se autoperciben dueños del fútbol y pararon la pelota

Por Luis Castro
Ovación

Los dirigentes de la AFA se autoperciben dueños del fútbol y pararon la pelota

Los dirigentes de la AFA se autoperciben dueños del fútbol y pararon la pelota

Los dirigentes de la AFA se autoperciben dueños del fútbol y pararon la pelota

Tras el no a Central y asumir en River, el Chacho Coudet dijo: No vine a un cumpleaños

Tras el "no" a Central y asumir en River, el Chacho Coudet dijo: "No vine a un cumpleaños"

Nueva cara en Bella Vista: Newells anunció otro refuerzo para una defensa golpeada

Nueva cara en Bella Vista: Newell's anunció otro refuerzo para una defensa golpeada

Policiales
Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos en el abdomen
Policiales

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos en el abdomen

Santa Fe: cuatro detenidos sospechados por robos en cuatro ciudades de la provincia

Santa Fe: cuatro detenidos sospechados por robos en cuatro ciudades de la provincia

Mensajes violentos: imputaron a un joven por colgar una bandera en Circunvalación

Mensajes violentos: imputaron a un joven por colgar una bandera en Circunvalación

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores en videos con presunta carga sexual

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores en videos con presunta carga sexual

La Ciudad
Monumento a la Bandera: vuelve la ilusión de llegar al 20 de junio con las obras finalizadas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Monumento a la Bandera: vuelve la ilusión de llegar al 20 de junio con las obras finalizadas

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

El Museo Diario La Capital abre sus puertas a las visitas guiadas para escuelas

El Museo Diario La Capital abre sus puertas a las visitas guiadas para escuelas

La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro
La Ciudad

Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour
POLICIALES

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda
La Ciudad

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

España responde a las amenazas de Donald Trump: No vamos a ser cómplices
El Mundo

España responde a las amenazas de Donald Trump: "No vamos a ser cómplices"

Rosario, al mando de la seguridad provincial: Se terminó el tiempo del miedo
La Ciudad

Rosario, al mando de la seguridad provincial: "Se terminó el tiempo del miedo"

Con menos oferta, los alquileres en Rosario subieron un 7 por ciento en febrero
La Ciudad

Con menos oferta, los alquileres en Rosario subieron un 7 por ciento en febrero

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente
POLICIALES

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newells les viene bien
Ovación

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newell's les viene bien

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras día y noche
La Ciudad

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras "día y noche"

Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Por Rodolfo Parody
Ovación

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Central: los impresionantes números de Agustín Sández en el clásico rosarino

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: los impresionantes números de Agustín Sández en el clásico rosarino

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Aseguran que el hijo de Alí Jamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán
El Mundo

Aseguran que el hijo de Alí Jamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán

Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano
El Mundo

Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano

Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares
El Mundo

Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales
Economía

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Por Luis Castro
Ovación

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario
Policiales

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

Milei potenció su sintonía con Trump: se reunió con el embajador de EEUU
Política

Milei potenció su sintonía con Trump: se reunió con el embajador de EEUU

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el símbolo de la seguridad en Rosario
La Ciudad

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el "símbolo" de la seguridad en Rosario