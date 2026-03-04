"El sistema está en agonía": el sector de discapacidad se moviliza en Rosario

Bajo el lema "El Estado debe responder", profesionales y transportistas reclamarán este jueves el pago de deudas y la actualización de los montos

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad aprobada por el gobierno nacional.

Bajo el lema "El Estado debe responder", la Asociación de Entidades de Prevención y Cuidado de la Discapacidad (Apridis) convocó a una movilización para este jueves, con el fin de visibilizar la crítica situación del sector y exigir soluciones inmediatas a las autoridades. Reclaman que el gobierno nacional cumpla con la ley de emergencia en discapacidad , aprobada por el Congreso .

"Lo que necesitamos en primer lugar es que el gobierno reanude los pagos suspendidos desde el año pasado", dijo a La Capital Mariel Chapero, titular de Apridis. La concentración, de la que participarán transportistas, colegios profesionales y familiares, será este jueves a las 10.30 en la plaza 25 de Mayo (Córdoba y Buenos Aires) .

La referente del sector explicó que hay profesionales y transportistas que no cobran desde octubre y que este presente "nos pone en una situación extrema", al punto que a fines de 2025 debieron cerrar varias instituciones (centros educativos terapéuticos), mientras que otras se replantean hoy su continuidad.

"La situación es desesperante, hoy las prestaciones están un 40 por ciento desfasadas , fueron muchos años para construir un sistema que está en franca agonía", dijo Chapero. Una reciente resolución del gobierno nacional establece que a los trabajadores de talleres protegidos se les sigue asignando la suma de 28 mil pesos mensuales por 20 horas de trabajo semanal.

"La discapacidad vive un estado de abandono, al igual que los jubilados, la universidad y los trabajadores. Por eso decimos que este es un asunto de todos", agregó.

Movilización en Rosario

La movilización apunta a interpelar al Estado ante la falta de respuestas que afectan la continuidad de servicios esenciales, tratamientos y el bienestar general de las personas con discapacidad.

La reanudación urgente de pagos en Incluir salud y Pami y la implementación de la ley de emergencia en discapacidad adecuada a las condiciones sociales del contexto son los principales ejes de la convocatoria.

"La discapacidad es una causa de todos. No mires para otro lado", señalan los organizadores, quienes invitan a familiares, profesionales del área, instituciones y a la comunidad en general a sumarse al reclamo.

Emergencia en discapacidad

En septiembre pasado el Senado nacional dejó firme la ley emergencia en discapacidad, que había sido aprobada por el Congreso y vetada por el presidente Milei. La norma establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.

La ley declaró la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y es prorrogable por un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas.

A principios de febrero, tras meses de demora y bajo la presión de una orden judicial, el Gobierno reglamentó la ley de emergencia nacional en discapacidad. En paralelo, designó a tres funcionarios en el área, entre ellos a Alejandro Alberto Vilches, exinterventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), como titular de la nueva Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud.