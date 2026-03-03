Kudelka aguardaba por incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

El marcador de punta derecho estuvo la temporada pasada en Tigre y quedó con el pase en su poder. No juega desde julio del año pasado

Martín Ortega persigue a Brian Aguirre en un partido de 2024, entonces en Tigre. Ahora jugará en Newell's.

El entrenador Frank Kudelka espera nuevos futbolistas, aprovechando que tiene 3 cupos liberados, y Newell's acordó la incorporación del lateral Martín Ortega. El defensor realizó la revisión médica de rigor este martes y queda únicamente que el club del Parque anuncie su contratación de manera oficial.

Kudelka habló de la necesidad de que haya incorporaciones y el primero que apareció es Ortega, que jugó en Tigre hasta diciembre pasado y se quedó con el pase.

El futbolista tiene 26 años y servirá como una opción de Armando Méndez en el lateral derecho. En el clásico, el uruguayo debió retirarse por una molestia y debió reemplazarlo un zaguero, Bruno Cabrera.

La flamante incorporación de Newell's fue pretendida por Independiente y Racing en este último mercado de pases. Sin destino en este semestre, el club del Parque lo fue a buscar para sumarlo al plantel.

Ortega no tuvo mucha continuidad en Tigre la temporada pasada. Disputó 15 partidos en 2025 y el último fue a fines de julio. Lleva 7 meses sin jugar.

La trayectoria del nuevo jugador de Newell's

En 2022 llegó al club de Victoria y jugó 74 encuentros, con 3 goles. Surgió en Quilmes y con el Cervecero, entre la Primera Nacional y la Copa Argentina, participó en 62 partidos. Anotó 3 goles.

El lateral derecho es representando por Pascual Lezcano, el mismo agente del flamante entrenador Frank Darío Kudelka.

Newell's tiene tres cupos abiertos por las transferencias al exterior de Martín Fernández Figueira y Jherson Mosquera, del cual todavía no se anunció oficialmente, y la lesión de Gabriel Arias.

La búsqueda de Newell's apunta además a un mediocampista ofensivo.