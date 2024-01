Milei comenzó la mudanza a la Quinta de Olivos y una ministra vivirá en la casa de huésped

La razón por la que Milei aún no se mudó, según las versiones oficiales, es porque aún no se terminaron las cuchas para alojar a sus sus cinco mastines ingleses llamados Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas , nombres que hacen referencia a economistas libertarios (Milton Friedman, Murray Rothbard y Robert Lucas).

Pero la novedad es que la denominada superministra de su gabinete ocupará una de las casas de huéspedes en la misma Quinta de Olivos, aunque aún no está confirmado si se trasladará allí de forma permanente o sólo pernoctará algunos días que la funcionaria considere necesarios.

sandra.jpg La superministra Sandra Pettovello también se mudará a la residencia de Olivos.

Milei tiene previsto trabajar lunes, miércoles y viernes en la Quinta de Olivos, mientras que martes y jueves lo haría de manera presencial en la Casa Rosada para asistir a las reuniones del gabinete de ministros.

Desde 1918, la donación efectuada por Carlos Villate Olaguer, establece que la casona debe ser ocupada por el presidente. Y si eso no ocurre, la propiedad debe volver inmediatamente a los herederos.

Los caniles

Según trascendió del propio mandatario, la finalización de las obras para instalar los caniles de sus mastines está relacionada a las trabas de un producto supeditado al tipo de cambio.

"No puedo llevar a mis hijitos a la Quinta de Olivos porque no autorizan los dólares necesarios, pero es lo que les ocurre a miles de argentinos", habría señalado Milei, quien habría afirmado que está dispuesto a seguir esperando el tiempo necesario para no tener "favoritismos".

Sucede que por la contextura robusta de estos canes, que llegan a pesar cien kilos, necesitan paredes reforzadas capaces de sostenerlos. Según trascendió, el actual presidente tuvo que refaccionar las paredes del departamento donde vivía a raíz de los daños causados por los perros.