El Papa León XIV se reunió con el presidente Milei en Casa Rosada

Tuvieron un encuentro privado de media hora y luego el Sumo Pontífice recibió la llave de la ciudad de Caba

El Papa León XIV visitó la Casa Rosada y se reunió en privado con el presidente Javier Milei, en el marco de la primera jornada de la visita oficial del obispo de Roma a Argentina.

Con puntualidad vaticana, el Sumo Pontífice arribó a las 17.55 a Casa Rosada y fue recibido por Milei. León XIV saludó a los funcionarios presentes: el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Salud, Mario Lugones; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

También saludaron al Papa el vocero presidencial, Adrián Ravier; la senadora Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli; y el asesor Santiago Caputo.

Milei y León XIV posaron para las fotos de rigor y luego mantuvieron un encuentro privado del que no trascendieron detalles, que se extendió por medio hora, tal como estaba previsto.

Nel Salon Blanco della Casa Rosada la cerimonia di benvenuto a Papa Leone XIV con il presidente Javier Milei pic.twitter.com/JzmfQ1X6Re — Vatican News (@vaticannews_it) November 8, 2026

A las 18.30 salió de Casa Rosada, recibió la llave de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) de manos del jefe de Gobierno, Jorge Macri, y continuó rumbo al Palacio Libertad para participar de un encuentro entre dirigentes y representantes de la política, y brindar un discurso transmitido por cadena nacional, en el cierre de la actividad prevista en su agenda para este domingo.

Una de las personalidades que asistió al encuentro en el Palacio Libertad fue el expresidente Mauricio Macri.

El Papa León XIV arribó al Aeroparque Jorge Newbery las 16.33, donde también fue recibido por el presidente. Luego visitó el Monumento al general José de San Martín para posteriormente dirigirse a la Casa Rosada.

La agenda del lunes

La agenda del Papa para este lunes se iniciará a las 9.15 con una visita al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, y a las 11.30 ofrecerá una misa en el Monumento a los Españoles, en la esquina de avenida del Libertador y Sarmiento. Luego tiene previsto dirigirse a la Universidad Católica Argentina, a las 17.30 está programado un encuentro con los líderes de la comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Tras la celebración de las vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, cenará con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

El Papa estará en Argentina hasta el miércoles 11, cuando a las 14 vuele hacia Lima para continuar con su gira latinoamericana.