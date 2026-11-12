Villa Constitución realizó su primera Expo Carreras y Oficios: educación, formación y nuevas oportunidades

La propuesta reunió a universidades, terciarios y centros de formación profesional para acercar a jóvenes y a toda la comunidad distintas alternativas de estudio, capacitación

Organizada por la Cidecon-ac, el CCIP y la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico municipal, la Expo constituyó un espacio de encuentro entre el sistema educativo, el sector productivo y la comunidad.

Villa Constitución vivió este miércoles 11 de noviembre la primera edición de la Expo Carreras y Oficios, una propuesta que reunió a universidades, institutos terciarios y centros de formación profesional para acercar a jóvenes y a toda la comunidad distintas alternativas de estudio, capacitación y desarrollo laboral.

La Plaza de la Constitución fue el escenario de este encuentro , con la participación de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la UTN, Universidad Siglo 21, Universidad Blas Pascal, Instituto Superior San Pablo, Instituto Superior de Profesorado Eduardo Lafferriere y el Centro de Capacitación y Formación Profesional de la UOM, entre otras instituciones.

La jornada también incluyó actividades en el Instituto de Formación Docente y Continua y el Coliseo , con streaming en vivo, orientación vocacional, acceso a más de 1.900 cursos digitales, charlas sobre la vida universitaria y un panel sobre ingeniería y profesiones.

Uno de los momentos centrales fue la entrega de diplomas a quienes completaron capacitaciones dictadas durante el año por la UNR y la UTN , en el Instituto de Formación y distintas dependencias municipales. El acto contó con la presencia del intendente Jorge Berti, el decano de la UNR, Franco Bartolacci, y el decano de la UTN San Nicolás, Tomás Avetta, entre otras autoridades.

Villa Constitución y su compromiso

Durante su mensaje, Berti reafirmó el compromiso del Municipio con la educación y la capacitación permanente, y destacó el esfuerzo de quienes completaron sus estudios, muchas veces debiendo superar dificultades personales y familiares. “Vamos a seguir invirtiendo tozudamente los recursos que tengamos en educación, porque ese es el camino”, expresó.

Asimismo, convocó a los egresados a multiplicar las oportunidades y transmitir a otros que siempre es posible formarse y construir un futuro. También señaló la importancia de acompañar a quienes producen, invierten y generan empleo, y sostuvo que la educación es una herramienta fundamental para transformar la realidad de la ciudad.

Organizada por la Cidecon-ac, el CCIP y la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico municipal, la Expo constituyó un espacio de encuentro entre el sistema educativo, el sector productivo y la comunidad, con un objetivo compartido: ampliar oportunidades y construir más posibilidades de desarrollo para Villa Constitución.

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