Fórmula 1: Racing Bulls confirmó a sus dos pilotos y solo queda una butaca libre para 2027

Ante el anuncio de la continuidad de Arvid Lindblad y Liam Lawson, solamente resta un asiento de Haas sin piloto para la próxima temporada

Racing Bulls confirmó la continuidad de sus dos pilotos en la Fórmula 1 para 2027.

Las negociaciones entre los pilotos y las escuderías son un tema de conversación constante a lo largo de cada temporada de la Fórmula 1 , más aún sobre el cierre del campeonato. En las primeras horas de este jueves, Racing Bulls ratificó a sus dos corredores para 2027 y solamente resta una butaca libre en la categoría para el próximo año .

Con Franco Colapinto ya confirmado junto a Pierre Gasly en Alpine , la segunda escudería de Red Bull anunció que tanto Arvid Lindblad como Liam Lawson continuarán en el equipo que se mantiene en el 5º puesto del Campeonato de Constructores en este 2026.

Tras imponerse en la pulseada con Alpine, que permanece en el 6º lugar, Racing Bulls mantendrá a sus jóvenes pilotos para el próximo año. Después de los rumores sobre su futuro, el británico y el neozelandés correrán las últimas tres carreras de la temporada con la butaca asegurada.

En primera instancia, Nikola Tsolov , piloto búlgaro de la Fórmula 2, fue apuntado como posible reemplazante de Lawson para acompañar a Lindblad, pero el rendimiento del neozelandés, con 89 puntos a lo largo del año, terminó de despejar las dudas de las autoridades de Red Bull.

Definición de butacas en la Fórmula 1

De esta manera, el único asiento de la Fórmula 1 que resta confirmarse para el 2027 es de Haas, que mantiene abiertas las negociaciones para confirmar la continuidad de Oliver Bearman. El equipo estadounidense liberó a Esteban Ocon por conflictos internos y sumará a Rafael Camara, que ya debutó en Brasil, como titular.

Two more puzzle pieces fall into place



Racing Bulls' 2027 driver line-up is confirmed! #F1 pic.twitter.com/FsWDpjkZru — Formula 1 (@F1) November 12, 2026

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Por otro lado, Motorsport señaló que Cadillac invirtió “tiempo, energía y dinero” para que Colton Herta, hasta ahora piloto reserva, tenga un lugar en la máxima categoría del automovilismo, por lo que desde el nuevo equipo tendrían “decidido ascender al piloto el año que viene”.

A raíz de esta decisión, Valtteri Bottas se encuentra en la cuerda floja y podría perder su butaca, más allá del trabajo que realizó el finlandés junto a Checo Pérez en esta temporada debut para la escudería estadounidense.