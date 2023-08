Massa: "Vamos a saturar las calles de gendarmes para que Rosario deje de sangrar"

El ministro de Economía, Sergio Massa, se comprometió este viernes a redoblar los esfuerzos del gobierno nacional para intentar solucionar los problemas de inseguridad que padece la ciudad y la provincia. “Vamos a saturar a Rosario de gendarmes para que sus habitantes puedan respirar y dejen de sangrar”, afirmó el candidato a presidente de Unión por la Patria (UP).

Con la campaña electoral rodando a pleno, Massa -en su doble rol de ministro y candidato- recaló en Rosario (aunque no se metió en la campaña por la Municipalidad) luego de participar por la mañana en Córdoba del lanzamiento de la licitación para las obras del Gasoducto Norte, acompañado de varios mandatarios provinciales.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSergioMassa%2Fstatus%2F1695222013932040236&partner=&hide_thread=false Estamos comprometidos con Rosario, vamos a hacer la inversión que haga falta para que vivan sin miedo y seguros. pic.twitter.com/cBcAUoGWZO — Sergio Massa (@SergioMassa) August 25, 2023

En esa doble función, Massa tuvo días frenéticos desde que volvió de Estados Unidos con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo el brazo.

Este jueves había participado del Consejo de las Américas, donde ante empresarios blanqueó su intención de rivalizar solo con Milei, dejando en un segundo plano a la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri. Y prosiguió con los actos en Córdoba y Rosario.

La idea del comando de campaña es que Massa centralice la agenda política con anuncios todos los días. Frente a los galpones de Rosario Bus, donde además de dirigentes y candidatos se congregaron trabajadores, se esperaba que el ministro oficializara las medidas económicas para remediar los efectos de la devaluación y escalada de la inflación. Sin embargo, el candidato se enfocó en los problemas de seguridad.

Acompañado por el gobernador Omar Perotti; el ministro de Transporte nacional, Diego Giuliano, y el senador nacional Marcelo Lewandowski, Massa prometió un accionar coordinado para combatir el delito y el narcotráfico en la provincia, especialmente en Rosario.

La apertura de la oficina de la UIF en Rosario le sirvió de disparador para centrarse en el tema. Dijo que ese organismo, en coordinación con el Banco Central (BCRA), la Aduana y la Comisión Nacional de Valores, debe pegarle al narcotráfico en uno de los lugares donde más le duele: el dinero.

“Hay señores de traje y corbata que usan y manejan la plata de los narcotraficantes para armar empresas pantalla. Hay que perseguirlos, porque con ese dinero compran policías y a los pibes para hacerlos soldaditos”, denunció.

S2.jpeg Foto: Marcelo Bustamante / La Capital.

Fue en ese torno argumental cuando Massa, dirigiéndose directamente al jefe de Gendarmería nacional, presente en el acto, pidió que ponga todo su esfuerzo y recursos para “saturar” las calles de Rosario de gendarmes para que la ciudad pueda ganar algo de tranquilidad en tiempos de narcoviolencia desatada.

“Rosario debe ser la Chicago argentina por su producción y no por otra cosa. Dejemos de decir que Rosario sangra. A partir del 10 de diciembre, trabajaremos para que Rosario empiece a respirar y deje de sangrar”, enfatizó Massa desde la tribuna, arrancando el único aplauso fuerte que se escuchó durante todo el acto en la fría tarde en Villa Gobernador Gálvez.

Además de poner en marcha la UIF, el ministro anunció la implementación del sistema alerta automotor (911 Sube), que consiste en un botón de pánico remoto que se instalará en los colectivos y estará conectado a las fuerzas de seguridad.

Giuliano, quien además de presidir el área de Transporte es candidato a diputado nacional por Santa Fe, valorizó la implementación de ese mecanismo y destacó que bajo su gestión se “federalizó” la tarjeta Sube, cuyos beneficios estaban ceñidos exclusivamente al Amba.

El gran problema

También recordó que cuando era concejal, allá por 2010, se acercó a Massa para interiorizarse por su plan de seguridad en el municipio de Tigre, con las cámaras de monitoreo. “Lo quise traer a Rosario, pero las autoridades de aquel momento lo descartaron porque decía que violaba la intimidad de las personas”, aseguró.

Giuliano definió el problema de la inseguridad como algo grave, pero dijo que viene desde hace tiempo. “Ahora tenemos a los campeones de la seguridad, una ex ministra candidata a presidenta y un ex ministro candidato a gobernador, que no resolvieron los problemas”, chicaneó.

Cuando le llegó el turno de tomar el micrófono, Perotti retomó ese hilo discursivo. A pesar de reconocer ciertos errores, el gobernador insistió en que el problema de la inseguridad y del narcotráfico es estructural en Santa Fe y que “fue subestimado” por gestiones anteriores, en referencia a los doce años de administración del Frente Progresista.

Como un mantra, Perotti reiteró una y otra vez que Rosario necesita más presencia de fuerzas federales en las calles de las que envió la Nación