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Nutricionista y doctora en biología abre su primer local de alimentos saludables

Gimena Salas va escalando en su propuesta. Creó la marca de productos saludables Sanno que vendió de forma online. Ahora abre su primer local en el centro de rosarino.

Emmanuel Paz

Por Emmanuel Paz

16 de abril 2026 · 10:34hs
Gimena Salas creó su marca de alimentos saludables y ahora abrirá su primer local.

Gimena Salas creó su marca de alimentos saludables y ahora abrirá su primer local.

Gimena Salas tiene 32 años, es licenciada en nutrición con un doctorado en ciencias biológicas y lleva la última década desarrollando su propia marca de alimentos saludables llamada Sanno. Pocos días atrás, anunció la inminente apertura de su primer local destinado a la fabricación y comercialización de sus productos. Ubicado en el centro de la ciudad, en Callao entre Córdoba y Rioja, será un paso sólido hacia la expansión del proyecto que busca multiplicar su producción y tener alcance nacional.

Salas es oriunda de Máximo Paz, Santa Fe, y llegó a Rosario para cursar su carrera universitaria. En el primer departamento que alquiló no solo se dedicó a estudiar, sino que empezó, con ayuda de su mejor amiga, a dar los primeros pasos con Sanno. “El proyecto empezó a crecer y me di cuenta de que era algo para explotar. El objetivo era que la gente pudiera, en el poco tiempo que dispone para cocinar, tener comida rápida, sencilla y con una buena proporción de macronutrientes como proteínas, hidratos de carbono de buena calidad y grasas”, explica.

Lo que empezó como un pequeño emprendimiento casero, escaló progresivamente. Llegó a góndolas minoristas en algunos comercios especializados y también a una tienda online sanno.com.ar, desde donde hace envíos a todo Rosario.

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Dar el salto al local propio

La tienda física llega como un salto cualitativo y cuantitativo para Sanno. No solo implica tener su primer punto de venta físico, sino una ampliación de su planta productiva, la cual hoy funciona de forma atomizada en distintos espacios tercerizados. “Nuestra idea es darle formalidad a todo y darle rapidez a nuestra producción. La inversión principal fue un horno que nos permitirá pasar de 10 budines por hora a 30 unidades en el mismo tiempo”, grafica.

En total, dispondrá de 80 metros cuadrados que se distribuirán entre el sector de cocina y fabricación, y el espacio de venta al público. Sanno exhibirá allí el 100% de su catálogo actual, el cual se divide en cuatro grandes secciones: una línea de alimentos basada en ingredientes vegetales, una libre de gluten, una con recetas pensadas para niños que empiezan alimentación complementaria una vez que dejan la leche materna, y otra Sport con productos de alto contenido proteico. Éstas se complementan con el segmento de productos básicos como budines, wafles, pastas y pan integral.

Además, en el nuevo local se podrán comprar viandas y el proyecto contempla a futuro la instalación de un café al paso en el frente. “Nuestra idea es que, eventualmente, la gente pueda pasar y retirar su café con tres chipás bajos en grasas, o con una rodaja de budín. Por supuesto que con el tiempo nos gustaría tener algunas mesas, pero por el momento nuestra prioridad es consolidar la tienda y la planta de producción”, afirma Salas.

Sanno todavía no tiene fecha de inauguración definida para sus nuevas instalaciones: “Nos encontramos en plena etapa de ajustes a las normativas, tanto de la Municipalidad de Rosario, como del Instituto del Alimento, lo cual conlleva tiempo y paciencia. Me encantaría poder dar una fecha, pero todavía tenemos que seguir trabajando en eso”.

En lo que respecta a los planes a futuro de la marca, la idea de Salas es no descuidar el segmento mayorista y el comercio electrónico. La empresa se encuentra en proceso de cerrar acuerdos con nuevos comercios que exhibirán los productos en sus góndolas, mientras que continúa tomando pedidos en su sitio web.

“Soy soñadora y muy optimista. Para 2027, mi idea sería tener otro punto de venta en la ciudad. El siguiente escalón sería empezar a vender en las afueras de Rosario y conseguir transportes con refrigeración para llegar a localidades cercanas”, asegura la emprendedora, que sueña con una marca con alcance a todo el país.

Una vida dedicada a la nutrición

Gimena Salas comenzó con su recorrido académico en 2012 en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL), carrera de la cual egresó en 2017 con cuadro de honor y promedio académico de excelencia. Su trayecto como estudiante le permitió acceder a una beca Conicet para obtener un doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Rosario, en el Instituto de Fisiología Experimental.

En 2023, obtuvo el reconocimiento nacional “Investigador Joven” otorgado por la Sociedad Argentina en Fisiología durante su congreso anual llevado a cabo en Capital Federal. Este trayecto universitario fue simultáneo con su actividad en el consultorio y el desarrollo de Sanno.

“Me propuse dejar la investigación en standby. Creo que este es el momento para que Sanno crezca y entiendo que hay que dedicarle tiempo. Una vez que este proyecto esté consolidado y no dependa tanto de mí, me encantaría volver a ese campo porque es lo que más disfruto”, concluye.

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