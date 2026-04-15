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La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes

Tres hombres quedaron bajo prisión preventiva por haber matado a golpes al joven de 23 años. Después escondieron el cuerpo en una heladera

15 de abril 2026 · 07:55hs
El crimen del muchacho se confirmó el lunes 6 de abril.

Foto: Facebook.

El crimen del muchacho se confirmó el lunes 6 de abril.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) imputó este lunes a tres personas por el crimen de Ramiro Nast en Funes. La fiscal encargada de la causa señaló a todos los detenidos como coautores del homicidio dentro de una casa ubicada a metros del lugar donde la policía encontró el cadáver.

Luego de la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal, Luis V. quedó bajo prisión preventiva junto a Kevin T. y Matías Z. mientras avanza la investigación sobre el asesinato perpetrado a principios de mes en la ciudad vecina a Rosario. El día que las fuerzas de seguridad hallaron el cuerpo, la madre de la víctima denunció que el episodio estaba relacionado con la venta de drogas en ese lugar.

La evidencia presentada ante el juez Aldo Bilbao Benítez sostuvo la primera hipótesis que había trascendido en torno al crimen. Los acusados golpearon al joven de 23 años hasta matarlo en el inicio de Semana Santa. Tras el deceso intentaron esconder el cadáver, pero la búsqueda posterior develó lo ocurrido en menos de 72 horas.

¿Qué se sabe del crimen de Ramiro Nast?

La fiscal Noelia Navone presume que Nast falleció entre la mañana del viernes 3 de abril y la del sábado siguiente. Los asesinos le pegaron en diferentes partes del cuerpo y sobre todo en el cráneo, de acuerdo a los primeros resultados de los exámenes forenses.

La funcionaria no hizo distinciones a la hora de determinar la probable responsabilidad de los detenidos. En la primera audiencia sobre el caso indicó que al muchacho lo golpearon entre los tres. Así le provocaron distintas lesiones mientras estaba encerrado dentro una vivienda ubicada en Brandsen al 5300.

>> Leer más: La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

El MPA concluyó que el joven murió por un traumatismo craneoencefálico grave. La víctima había ido a un cumpleaños el último jueves a la noche y después no regresó a su casa. Al día siguiente no fue a trabajar al supermercado Arcoiris y esto generó un alerta entre sus amigos y familiares.

La búsqueda de Nast derivó en una denuncia penal realizada el domingo 5 de abril en Funes. Por entonces, los agresores ya habían decidido ocultar el cuerpo, aunque el plan no funcionó.

Tres presuntos asesinos en la mira judicial

Navone dio una explicación escalofriante con respecto a la maniobra posterior al asesinato. Los tres imputados metieron el cadáver adentro de una heladera para sacarlo del inmueble. A continuación rodearon la manzana y fueron hasta un zanjón en el cruce de Tomás de la Torre y Paysandú, donde arrojaron el electrodoméstico.

Luis V. fue el primer detenido en el marco de la investigación. La policía identificó al joven de 29 años durante el procedimiento en la escena del crimen. Dos días después, la Fiscalía anunció la captura de Kevin T. como uno de sus cómplices.

La búsqueda de los autores del homicidio concluyó el miércoles 8 de abril al mediodía, cuando el Comando Radioeléctrico de Funes hizo un operativo cerrojo en avenida de las Américas y El Mangrullo. En ese momento, Matías Z. salió a la calle y lo arrestaron inmediatamente. Finalmente, el hombre de 40 años seguirá tras las rejas junto a lo demás imputados por homicidio simple. El juez Aldo Bilbao Benítez dictó la medida cautelar efectiva por el plazo de ley.

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