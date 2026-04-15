Una mujer fue apuñalada en el cuello por su expareja: el agresor está prófugo

El caso de violencia de género sucedió el martes a la noche en Centeno al 2500, en la zona sur. La víctima fue derivada al Hospital Centenario

.La mujer apuñalada en el cuello fue derivada al Hospital Centenario. Quedó en observación. Su agresor es buscado por la policía

Un grave caso de violencia de género se produjo en las últimas horas en la zona sur de Rosario . Una mujer de 35 años tuvo que ser internada en el Hospital Centenario tras ser atacada con un puñal en el cuello.

Según las primeras informaciones, el agresor fue su expareja quien tras perpetrar la agresión se dio a la fuga. Por el momento permanece prófugo.

Voceros policiales indicaron que el caso sucedió el martes poco antes de las 21 en una vivienda ubicada en Centeno al 2500.

Efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron a ese lugar tras una denuncia que ingresó a través de la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre el caso de una mujer que había sido lastimada con un cuchillo.

>> Leer más: Violencia de género: una mujer sufrió un feroz ataque en la zona norte

La víctima declaró ante la Policía que había sido agredida por su expareja, identificado como Cristian P., quien huyó del lugar poco antes de que llegaran los uniformados. Según los voceros, la mujer presentaba una herida cortante en el cuello.

La mujer fue asistida por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y derivada al Hospital Centenario, donde quedó internada en observación. Posteriormente, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestraron dos cuchillos que se habrían utilizado en la agresión y comenzaron con las tareas de búsqueda del agresor.