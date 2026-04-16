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Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago, ninguna con efectivo

La concesionaria activa el nuevo sistema sin cabinas en la ruta 174. Plantean dos modalidades de pago y tarifas diferenciadas según el método

16 de abril 2026 · 06:00hs
A partir de este jueves comienza el cobro del peaje en el puente Rosario-Victoria con sistema Telepase y pago electrónico.

A partir de este jueves comienza el cobro del peaje en el puente Rosario-Victoria con sistema Telepase y pago electrónico.

Desde este jueves 16 de abril, la empresa Conexión Alto Delta comenzará a cobrar el peaje en la ruta nacional 174, que conecta Rosario con Victoria, con un cambio clave: ya no se aceptará efectivo.

El nuevo sistema introduce dos modalidades de pago, TelePASE o pago electrónico, y elimina las cabinas tradicionales, en una apuesta por agilizar la circulación en uno de los corredores más transitados de la región.

Cómo será el nuevo sistema

La estación de peaje operará con dos vías por sentido de circulación:

  • Una exclusiva para Telepase, que permite pasar sin detenerse
  • Otra combinada, donde se podrá pagar con tarjeta de débito o crédito mediante tecnología contactless

Desde la concesionaria indicaron que el Telepase será la opción más conveniente, ya que ofrece tarifas más bajas y mayor rapidez.

En cambio, quienes opten por el pago electrónico deberán detenerse en los tótems y abonarán una tarifa más alta, que en algunos casos duplica el valor base.

Cuánto costará el peaje

Las tarifas varían según el tipo de vehículo y el método de pago:

  • Motos: $521,96 (Telepase) / $1.043,92 (electrónico)
  • Autos (hasta 2 ejes y 2,10 m): $1.043,92 / $2.987,83
  • Vehículos más altos o con rueda doble: desde $2.087,83 hasta $4.175,66
  • Camiones (5 y 6 ejes): $4.175,66 / $8.351,32
  • Más de 6 ejes: hasta $10.439,15 con pago electrónico

El uso de efectivo queda completamente descartado.

peaje

Asistencia y transición

Para facilitar la adaptación, habrá personal en las vías asistiendo a los conductores y oficinas de atención abiertas todos los días de 8 a 20, donde se podrá tramitar el Telepase en el momento.

Por ahora, el pago mediante código QR no estará disponible.

La implementación del peaje forma parte de una etapa del contrato de concesión que incluyó trabajos de mantenimiento y mejoras en el corredor.

Entre las principales intervenciones, la empresa informó un 98% de avance en tareas de bacheo y reparación de calzada, sellado de fisuras para prolongar la vida útil del asfalto, próxima demarcación horizontal de la ruta e instalación de nueva iluminación en el puente principal

Además, se colocarán más de 1.000 carteles de señalización y sistemas de control dinámico de cargas para el tránsito pesado.

También se realizaron mejoras en infraestructura y servicios, como el refuerzo del balizamiento en sectores clave del puente, remodelación de sanitarios y áreas de estacionamiento y mayor patrullaje durante las 24 horas.

En las próximas semanas, se completará la instalación del sistema de balizamiento en el canal principal de navegación.

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