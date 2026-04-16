Distinguieron a tres jóvenes deportistas de Granadero Baigorria por su desempeño en el ámbito nacional e internacional

Fue en el Fan Fest camino a los Juegos Suramericanos el ámbito elegido para destacar la trayectoria de Benigno Bruno, Ciro Fernández y Alexis Gardini

“ Nuestros jóvenes llevan la bandera de Baigorria a lo más alto y son un ejemplo de constancia para toda la comunidad”, con esa frase el intendente de Granadero Baigorria Adrián Maglia, selló una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento al esfuerzo de tres deportistas locales por su destacada actuación en el ámbito nacional e internacional. El acto se llevó adelante el pasado sábado en el Fan Fest de los Juegos Suramericanos y fue encabezado por la subsecretaria de Deportes, María Laura Pagani.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la trayectoria de los atletas que representan la identidad deportiva de la ciudad en diversas latitudes. Los jóvenes reconocidos fueron Benigno Bruno, palista baigorriense, quien representó a la Argentina en el Olympic Hopes de canotaje en Szeged, Hungría, y se consagró campeón sudamericano en las categorías C1 y C2 durante el 2023.

En segundo, lugar el reconocimiento también fue para Ciro Fernández, especialista en canotaje de velocidad, quien participó recientemente en los Juegos Jadar 2025 y llevó la representación local a la competencia internacional Olympic Hopes en Eslovaquia .

Finalmente fue el turno de Alexis Gardini, maratonista que se desempeña representando a la ciudad en diversas competencias zonales y nacionales, manteniendo un alto nivel de competitividad en el atletismo.

Los jóvenes como bandera

El intendente Maglia manifestó su orgullo por el desempeño de los deportistas: “Es una satisfacción enorme ver cómo nuestros jóvenes llevan la bandera de Baigorria a lo más alto, ya sea en competencias regionales o cruzando el océano para representar al país. Estos reconocimientos no son solo por los resultados, sino por el ejemplo de constancia y valores que transmiten a toda nuestra comunidad».

Por su parte, la subsecretaria Pagani remarcó que el escenario del Fan Fest fue el marco ideal para que los vecinos puedan celebrar el presente de estos atletas, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el apoyo al deporte local.

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