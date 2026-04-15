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El Ministerio de Seguridad prohibió el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

El gobierno aplicó derecho de admisión tras los incidentes en el encuentro del pasado 11 de marzo. Los hinchas quedan fuera de los estadios por dos años

15 de abril 2026 · 11:18hs
La restricción para los sancionados aplica a cualquier evento deportivo masivo dentro de Argentina

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El Ministerio de Seguridad Nacional resolvió prohibir el ingreso a eventos deportivos a once hinchas identificados por protagonizar una gresca durante el partido entre Argentinos Juniors y Rosario Central, disputado el pasado 11 de marzo de este año. La medida se publicó en el Boletín Oficial y establece una restricción de concurrencia administrativa por 24 meses en todo el país.

La sanción alcanza a espectáculos deportivos de cualquier categoría e incluye tanto el ingreso a los estadios como la permanencia en los perímetros de seguridad. El objetivo es garantizar el orden público y prevenir nuevos hechos de violencia en ámbitos masivos.

Los incidentes que motivaron la decisión ocurrieron durante el encuentro por la Copa de la Liga Profesional. Según el texto oficial, la pelea comenzó dentro del estadio Diego Armando Maradona y luego continuó en la vía pública, lo que obligó a la intervención de la Policía de la Ciudad.

Tras el operativo, las fuerzas de seguridad identificaron a los involucrados y los pusieron a disposición de la Justicia por infracción al Código Contravencional porteño.

La medida se apoyó en un informe de la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos de la Ciudad de Buenos Aires, que individualizó a los participantes de la gresca. A partir de esa información, la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos dispuso "neutralizar e impedir la presencia" de los implicados en futuros espectáculos.

>> Leer más: Copa Libertadores: Central juega en Paraguay con la necesidad de traerse algo en los bolsillos

La sanción para los hinchas implicados

En ese marco, los once sancionados fueron incorporados al programa Tribuna Segura, lo que implica que quedan bloqueados en los controles biométricos en los accesos a los estadios. La restricción se extenderá hasta abril de 2028 y, en caso de intentar evadirla, podrían enfrentar sanciones penales adicionales por desobediencia.

La decisión se fundamenta en la ley 20.655, el decreto 246/2017 y la resolución 354-E/2017, normativa que habilita al Estado a aplicar restricciones preventivas a personas consideradas un riesgo para la seguridad en espectáculos deportivos. El texto oficial remarca la obligación estatal de garantizar condiciones seguras y evitar hechos de violencia.

La disposición lleva la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y rige desde su publicación. Además, se enmarca en una estrategia de prevención y respuesta rápida ante incidentes en el fútbol, con articulación entre fuerzas federales y autoridades locales.

Según el Boletín Oficial, los hinchas alcanzados por la medida son Sarkis Emir Tchirichian, Máximo Santiago Garrido, Thomas Ezequiel Landon, Juan Marcelo Paz, Demian Boudone, Christian Ariel Blanco, Sergio David López Benítez, Domingo Víctor Hugo Ramos, Ignacio Damián Scinocca, Sergio Gustavo Vallejos y Segundo Rafael Torrez.

La restricción no solo abarca partidos de fútbol de Primera División, sino cualquier evento deportivo masivo en el país.

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