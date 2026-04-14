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Intendentes santafesinos refuerzan los puentes con Kicillof

Presentaron un petitorio al ministro Caputo para reforzar la coparticipación. También se reunieron con el gobernador bonaerense y el riojano Quintela

Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo

14 de abril 2026 · 18:23hs
El perecino Pablo Corsalini (izq.)

El perecino Pablo Corsalini (izq.), uno de los intendentes santafesinos que se reunió con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. 

Intendentes peronistas de Santa Fe se sumaron a un reclamo de alcaldes de todo el país al gobierno de Javier Milei por la caída de la coparticipación. Pero además, aprovecharon el viaje relámpago a Buenos Aires para reforzar los puentes con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que aparece como el principal candidato opositor para 2027.

Este martes por la mañana 160 intendentes de todo el país presentaron un petitorio en el Ministerio de Economía. En el documento enviado a Luis Toto Caputo pidieron que baje la nafta y que use los recursos que Nación recauda con el impuesto a los combustibles líquidos en terminar las obras pendientes.

Además, los intendentes cruzaron hacia la plaza de Mayo y se sacaron una foto frente a la Casa Rosada, en un mensaje también al presidente Javier Milei.

Organizó la movida la Federación Argentina de Municipios (FAM), presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Participaron también dos alfiles de Kicillof: el ministro de Gobierno de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el titular de la cartera de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

Los reclamos de los intendentes

“Queremos hacernos sentir y escuchar. Los municipios estamos sosteniendo al gobierno nacional. Nos van delegando facultades con menos recursos”, dijo a La Capital el intendente de Pérez, Pablo Corsalini.

Después, los intendentes se reunieron en la FAM. Además de Kicillof, participó el riojano Ricardo Quintela, otro gobernador peronista crítico del gobierno de Milei.

En esa reunión, Kicillof, Quintela y los intendentes acordaron en salir a visibilizar el impacto del ajuste sobre la matriz productiva, el colectivo de la discapacidad y los jubilados, entre otros sectores.

Los alcaldes también advirtieron que la caída de la coparticipación no sólo afecta a las grandes ciudades sino también a las pequeñas y medianas. “Es un conflicto federal”, sintetizó Corsalini, líder de los intendentes nucleados en Vamos.

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En el encuentro Kicillof también planteó la necesidad de construir una alternativa política para derrotar a La Libertad Avanza en las elecciones del año que viene.

Terminado el encuentro con el exministro de Economía los intendentes tenían pautadas otras dos reuniones. Una con Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT, para intercambiar información sobre el mundo laboral.

Oriundo de Venado Tuerto, el secretario general del sindicato del Seguro es un viejo conocido para los jefes territoriales santafesinos.

El otro encuentro en agenda era con Katopodis y sus equipos técnicos. El exministro nacional y exintendente del partido bonaerense de San Martín tiene un vínculo aceitado con los intendentes de la provincia, con quienes intercambian experiencias de gestión.

>>Leer más: Javkin e intendentes de todo el país reclaman a la Nación por una distribución más equitativa de recursos

Aparte de Corsalini, participaron de las actividades Paula Serfelippe (General Gelly), Pablo Giorgis (Santa Isabel), Gonzalo Goyechea (María Teresa), Julián Vignati (Arteaga), Adrián Biyovich (Luís Palacios), Darío Baiocco (Máximo Paz), Marco Strifezza (Juncal), Facundo Brillada (Soledad), Fabián Ballori (Bustinza).

También viajaron concejales y referentes territoriales de Malabrigo, San Lorenzo, Cañada de Gómez y Elortondo.

Santafesinos con Kicillof

Vamos es uno de los sectores que tiene relaciones con el ecosistema Kicillof. También están cerca Ciudad Futura, el Movimiento Evita y los exrossistas de Comunidad, Leandro Busatto y Norma López.

En las últimas semanas, a esos grupos se sumó la CTA provincial. La intención es empezar a articular. De todos modos, quienes promueven la candidatura de Kicllof sostienen que “no hay un armado centralizado ni una referencia concreta” y que después del mundial el operativo Kicillof 2027 tomará velocidad.

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