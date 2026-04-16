Pincharon el cervezoducto en Santa Fe: investigan un intento de conexión clandestina

La sospecha es que el objetivo no haya sido solo dañar la estructura sino intentar “engancharse” al cervezoducto para desviar cerveza hacia otros lugares

La ciudad de Santa Fe tiene muchos atractivos para turistas, como la Casa Gris, la Legislatura, el puente colgante, el coqueto bulevar Gálvez y el Museo de la Constitución, entre otros. Pero, sin duda, el cervezoducto es un elemento que durante años ha atraído interesados por su llamativa estructura. Inaugurado en 2010, el cervezoducto, como su nombre lo indica, es un tubo que lleva el dorado líquido, mide 400 metros y cruza la calle que divide la fábrica de cerveza Santa Fe con su patio cervecero . La novedad con la que se levantaron este jueves los santafesinos es que alguien intentó una conexión clandestina.

Personal de Cervecería Santa Fe detectó daños en uno de los tramos del particular sistema de transporte aéreo que conecta la planta con el Patio Cervecero , y las características del hallazgo podrían sugerir que alguien habría intentado realizar una conexión clandestina para sustraer la cerveza. No se sabe bien a dónde. Por supuesto que las redes sociales estallaron en comentarios del estilo "Quién se ha robado todo el liso" , al ritmo de la Mona Jiménez.

La sospecha recae fuertemente en las mangueras de diámetro compatible con sistemas de despacho, herramientas de corte específicas y restos de adaptaciones improvisadas que, según fuentes técnicas, podrían haber sido utilizadas para intentar acoplarse al ducto.

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Aseguran que hay evidencia: se registró un importante charco de cerveza, que indica que hubo liberación de líquido antes de que el sistema activara su mecanismo automático de sellado.

La hipótesis es que se trataría de una intervención planificada, con cierto conocimiento previo sobre el funcionamiento del sistema. En otras palabras, no habría sido un borracho que en medio de su sueño etílico jugó a ponerse una cervecería en su casa.

Claro que, entre tantos comentarios y teorías, hay un planteo que se filtra con insistencia: hay quienes dicen que se trataría de una movida de marketing de la misma empresa. Lo cierto es que el tema se volvió viral en redes. Si se trata de cerveza, se sabe, cualquier excusa vale para que la gente se entusiasme.