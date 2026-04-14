La Capital | Política | inflación

MIlei pidió "tener paciencia" y prometió que "la inflación se va a derrumbar"

El presidente aseguró en el encuentro de AmCham Argentina que "el crédito está creciendo"

14 de abril 2026 · 19:13hs
MIlei pidió tener paciencia y prometió que la inflación se va a derrumbar

El presidente Javier Milei reconoció que no le gustó el dato de la inflación del 3,4 % de marzo último y admitió que “de a poco viene subiendo desde mediados del año pasado”, pero remarcó que “para adelante va a bajar” de esa cifra.

En el encuentro de AmCham Argentina, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, una ONG independiente que agrupa a más de 700 empresas, el presidente dijo que "la demanda de dinero está subiendo", dijo que se debe tener en cuenta también "el impacto de la guerra" y remarcó: "Hay que tener paciencia".

>> Leer más: La inflación volvió a subir: en marzo fue de 3,4 % y hace diez meses que no baja

“El crédito está creciendo, empezamos a recomponer el capital de trabajo y, cuando eso pase, la Argentina vuelve a crecer. La inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va retomar su senda de crecimiento que teníamos antes del ataque de la política”, remarcó.

“Cuando los políticos reciben un mal dato, fingen demencia o hablan de otra cosa. Nosotros tenemos cosas buenas para hablar hoy, pero como yo soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional y como odio la inflación y como el dato no me gustó, voy a hablar de inflación”, sostuvo al iniciar su exposición en la AmCham.

Y explicó: “La caída de la demanda de dinero de la segunda mitad del año pasado iba a impactar en la tasa de inflación. Después está lo estacional, marzo es un mes con el impacto de la educación, después estuvo el impacto de la guerra y lo vinculado al transporte. Y está el impacto de la carne, todo eso es lo que explica ese salto de la tasa de inflación”.

“Hay que tener paciencia, cuando uno se desespera toma decisiones incorrectas”, sostuvo.

Finalmente, el mandatario afirmó que tiene "una buena noticia: la demanda de dinero está subiendo”.

Noticias relacionadas
El ministro Caputo estuvo en Rosario para la presentación del libro de Salvador Di Stefano.

Caputo admitió que "la inflación de marzo estará por encima del 3 %"

El rubro transporte se incrementó 5,7%, traccionado por alzas en naftas y colectivos. 

La inflación de los trabajadores en marzo se acelera al 3,3 por ciento

El economista Rodolfo Santangelo, preocupado por la dolarización.

Santangelo: "Hay que relanzar el plan económico"

El precio de los combustibles impulsó la inflación de marzo.

Precios de marzo: la inflación en la ciudad de Buenos Aires llegó al 3%

Ver comentarios

Las más leídas

La otra vida de un exarquero de Newells: Es más difícil ser dirigente que arquero

La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Lo último

Newells lo tuvo en carpeta y ahora dirigirá a Lionel Messi en Inter Miami

Newell's lo tuvo en carpeta y ahora dirigirá a Lionel Messi en Inter Miami

Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

MIlei pidió tener paciencia y prometió que la inflación se va a derrumbar

MIlei pidió "tener paciencia" y prometió que "la inflación se va a derrumbar"

Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados: 12 ciudadanos juzgarán un crimen resonante

El debut de esta modalidad será el 30 de abril, cuando arranque el juicio por el asesinato de un policía frente al Hospital Provincial
Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados: 12 ciudadanos juzgarán un crimen resonante
Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Del estigma de la Rosario narco al Plan de Pacificación

Por Diego Veiga

La Ciudad

Del "estigma" de la Rosario narco al Plan de Pacificación

Golpe en un barrio cerrado de Pueblo Esther: 8 ladrones asaltaron a una familia
Policiales

Golpe en un barrio cerrado de Pueblo Esther: 8 ladrones asaltaron a una familia

Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

Transporte interurbano en jaque: empresarios piden un aumento del 40 por ciento
La Región

Transporte interurbano en jaque: empresarios piden un aumento del 40 por ciento

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La otra vida de un exarquero de Newells: Es más difícil ser dirigente que arquero

La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Ovación
Pendino y Di Pasquale, los gimnastas del Rojo en los Juegos Suramericanos

Por Pablo Mihal
Ovación

Pendino y Di Pasquale, los gimnastas del Rojo en los Juegos Suramericanos

Pendino y Di Pasquale, los gimnastas del Rojo en los Juegos Suramericanos

Pendino y Di Pasquale, los gimnastas del Rojo en los Juegos Suramericanos

La Asociación Rosarina de Básquet rediseñó su isologotipo por el centenario

La Asociación Rosarina de Básquet rediseñó su isologotipo por el centenario

La reserva de Newells, con Lucas Bernardi al mando, cayó en la visita a San Juan

La reserva de Newell's, con Lucas Bernardi al mando, cayó en la visita a San Juan

Policiales
Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados: 12 ciudadanos juzgarán un crimen resonante
Policiales

Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados: 12 ciudadanos juzgarán un crimen resonante

Los fiscales federales podrán acceder a nuevos datos bancarios de delincuentes y sospechosos

Los fiscales federales podrán acceder a nuevos datos bancarios de delincuentes y sospechosos

Golpe en un barrio cerrado de Pueblo Esther: 8 ladrones asaltaron a una familia

Golpe en un barrio cerrado de Pueblo Esther: 8 ladrones asaltaron a una familia

Cinco imputados por encubrir a los autores de una balacera el domingo

Cinco imputados por encubrir a los autores de una balacera el domingo

La Ciudad
Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

El FAE concretó cerca de 5 mil intervenciones edilicias en el primer trimestre de 2026

El FAE concretó cerca de 5 mil intervenciones edilicias en el primer trimestre de 2026

Bartolacci: Sin respuestas, el potencial universitario se irá apagando

Bartolacci: "Sin respuestas, el potencial universitario se irá apagando"

Del estigma de la Rosario narco al Plan de Pacificación

Del "estigma" de la Rosario narco al Plan de Pacificación

En rutas nacionales de Santa Fe, camiones registran un siniestro vial cada 10 días

Por Lucas Aranda
La Región

En rutas nacionales de Santa Fe, camiones registran un siniestro vial cada 10 días

El FMI recorta el crecimiento y duplica la previsión de inflación para la Argentina
Economía

El FMI recorta el crecimiento y duplica la previsión de inflación para la Argentina

Transporte interurbano: sin subsidios de Nación, Santa Fe aporta $193 mil millones
La Región

Transporte interurbano: sin subsidios de Nación, Santa Fe aporta $193 mil millones

Se desplomó en barrio Martin una antigua columna de la línea K
LA CIUDAD

Se desplomó en barrio Martin una antigua columna de la línea K

Enrico retruca a Michlig: San Cristóbal es de los más beneficiados con obras

Por Facundo Borrego
Política

Enrico retruca a Michlig: "San Cristóbal es de los más beneficiados con obras"

Un impactante incendio encendió las alarmas de la marca líder de autos chinos
Motores

Un impactante incendio encendió las alarmas de la marca líder de autos chinos

Clausuraron Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación
La Ciudad

Clausuraron Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34
La Región

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Quieren blindar el sistema de salud local y declararlo intransferible

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Quieren blindar el sistema de salud local y declararlo intransferible

Delivery de drogas: cayeron dos presuntos vendedores al sur del macrocentro
Policiales

Delivery de drogas: cayeron dos presuntos vendedores al sur del macrocentro

Tragedia en la ruta 34: cómo evoluciona el chico que perdió a toda su familia
La Región

Tragedia en la ruta 34: cómo evoluciona el chico que perdió a toda su familia

Allanaron un hospital porteño por un caso de bebés cambiadas al nacer en 1986
Información General

Allanaron un hospital porteño por un caso de bebés cambiadas al nacer en 1986

Verónica Ojeda pidió frenar las burlas a su hijo en medio del juicio por la muerte de Maradona
Zoom

Verónica Ojeda pidió frenar las burlas a su hijo en medio del juicio por la muerte de Maradona

El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones y tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones y tormentas aisladas

Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas
La Ciudad

Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Por Juan Iturrez
Ovación

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso
Policiales

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Central archivó la derrota en Huracán y ya se puso en modo Copa Libertadores

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central archivó la derrota en Huracán y ya se puso en modo Copa Libertadores

Un diputado denunció una operación libertaria por su departamento en Pichincha
Política

Un diputado denunció una operación libertaria por su departamento en Pichincha

Caputo admitió que la inflación de marzo estará por encima del 3 %
Economía

Caputo admitió que "la inflación de marzo estará por encima del 3 %"