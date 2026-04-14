Más de 150 intendentes fueron a reclamarle a Caputo por el precio de la nafta: qué santafesinos participaron

Los jefes comunales exigieron que se reactiven obras públicas con lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Se movilizaron a la puerta del Ministerio de Economía

Más de un centenar de intendentes se movilizaron a la puerta del Ministerio de Economía

Más de 150 intendentes provenientes de distintos puntos del país se movilizaron este martes frente al Ministerio de Economía de la Nación para reclamar por el precio de las naftas y exigirle al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo , la reactivación de obras en las provincias. Por Santa Fe dieron el presente varios intendentes y jefes comunales , como Pablo Corsalini, de Pérez; Julian Vignati, de Arteaga; y Darío Baiocco de Máximo Paz , entre otros.

En particular, los intendentes, nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) , le piden a Economía que retrotraiga el valor de la nafta a su precio del 1 de marzo, previo a que estalle el conflicto geopolítico en Medio Oriente . En esa línea, también exigen la ejecución de las obras públicas en las provincias con lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos.

"Intendentes de todo el país nos encontramos unidos por un mismo reclamo: retrotraer el precio de los combustibles al 1° de marzo, las obras paralizadas y el recorte de fondos nacionales" , expresó Pablo Corsalini, intendente de Pérez, en un posteo de la red social X, y agregó, sobre su ciudad: "En Pérez tenemos varias obras paralizadas, como el Procrear y un Centro de Desarrollo Infantil. Obras que se desfinanciaron y quedaron abandonadas".

"La nafta aumenta de manera desmedida y a las ciudades nunca llega el 20% de su valor, que son impuestos nacionales. Son nuestros vecinos quienes pagan la timba financiera del gobierno nacional" , cerró Corsalini en una publicación con fotos del acto político.

Intendentes de todo el país nos encontramos unidos por un mismo reclamo: retrotraer el precio de los combustibles al 1° de marzo, las obras paralizadas y el recorte de fondos nacionales. pic.twitter.com/oT5A4pC5e8

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Los intendentes santafesinos que dieron el presente

Además de Corsalini, dieron el presente un gran número de intendentes santafesinos, como Paula Serfelippe (General Gelly), Pablo Giorgis (Santa Isabel), Gonzalo Goyechea (María Teresa), Julián Vignati (Arteaga), Adrián Biyovich (Luís Palacios), Darío Baiocco (Máximo Paz), Marco Strifezza (Juncal), Facundo Brillada (Soledad), Fabián Ballori (Bustinza).

También participaron concejales y referentes territoriales de Malabrigo, San Lorenzo, Cañada de Gómez y Elortondo, según pudo saber La Capital.

Intendentes opositores de todo el país

La Federación Argentina de Municipios es presidido por Fernando Espinoza, intendente de La Matanza que responde políticamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien fue una de las figuras centrales del acto político.

A pesar de la interna peronista nacional, dieron el presente los camporistas bonaerenses Julián Álvarez (Lanús), Damián Selci (Hurlingham), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Waldemar Giordano (Colón) y Eva Mieri, por Quilmes.

En total, unos 160 intendentes de distintos puntos del país se movilizaron este martes al Ministerio de Economía. Participaron jefes comunales de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, Entre Ríos y Tierra del Fuego.

Luego de la movilización frente a las puertas de Economía, los jefes comunales mantuvieron un encuentro con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y el de La Rioja, Ricardo Quintela.