Massa aseguró que no cree en el suicidio del ex fiscal Nisman

El presidente de la Cámara de Diputados nacional, Sergio Massa, dijo ayer que no cree en el suicidio como teoría de la muerte del ex fiscal de la causa Amia Alberto Nisman, "sino bien en el homicidio o en un suicidio inducido".

"Particularmente, no creo en el suicidio. El no tenía la actitud de alguien que piensa suicidarse, en todo caso creo más en el homicidio o en el suicidio inducido", respondió Massa sobre las causas de la muerte del ex titular de la UFI Amia, de la que mañana se cumplirán cinco años.

Massa agregó que es necesario lograr "justicia de una vez por todas para esclarecer esos hechos", que calificó como "marcas indelebles en la sociedad argentina".

"Tenemos también heridas abiertas por el atentado a la Embajada de Israel y a la Amia, heridas que hay que esclarecer y que la Argentina tiene que cerrar", dijo el ex intendente de Tigre.

En ese sentido, añadió que tiene la "tranquilidad de ver al presidente (Alberto Fernández) comprometido en esos temas".

El 18 de enero de 2015, Nisman apareció muerto de un disparo en la cabeza en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero.

Con motivo del quinto aniversario de la muerte del fiscal, familiares, amigos y dirigentes políticos realizarán una movilización en la plaza Vaticano, junto al Teatro Colón, para pedir Justicia (ver aparte).

Bajo la lupa

Paralelamente, el titular de Diputados habló sobre la crisis social y económica que se registra en la región, especialmente en Bolivia y Venezuela.

"Cuando hablamos de Venezuela, hablamos de un gobierno que no respeta las normas democráticas. Ha perseguido a opositores a lo largo de los años. Tengo una histórica relación con Lilian Tintori, Antonio Ledesma, Leopoldo López, el mismo Enrique Capriles y, sobre todo, con muchos jóvenes que han decidido participar en la política y terminaron terminado presos por pensar distinto", indicó.

Tras ratificar que "hubo un golpe de Estado" en Bolivia, Massa se refirió a la situación de Evo Morales como refugiado en el país.

"Es bueno que la Argentina les abra los brazos a aquellos que, de algún modo, son víctimas de una situación de golpe. Lo que creo es que la condición de refugiado no debe ser usada para afirmaciones políticas más allá de lo mínimo indispensable, precisamente porque esa es la condición para ser refugiado. En ese sentido, la Cancillería le ha pedido a Morales que sea prudente con sus declaraciones", precisó.

Asimismo, Massa volvió a cuestionar la gestión de Mauricio Macri y apuntó contra los funcionarios de distintos organismos que se mantienen en sus cargos, incluso tras el cambio de gobierno.

"Veo que los famosos CEOs usaron al Estado como botín de guerra. En una situación vergonzosa: hoy, en condición de okupas, se quedan en los cargos sin renunciar, esperando que los echen y les paguen la doble indemnización, la cual había sido rechazada por Macri", sentenció.