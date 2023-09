"Javkin es la mejor opción, Monteverde es la continuidad del peronismo"

La verdad es que mucha alegría. En estos cuatro años trabajamos mucho en los barrios porque el Estado necesitaba reinsertarse en los lugares más vulnerables de la ciudad. Tenemos en el territorio casi 270 dispositivos de distintos programas de distintas secretarías, pero estamos solos. Cuando dicen que el Estado se ha retirado de los barrios la gente los corrige: se han retirado el gobierno nacional y provincial, pero el gobierno municipal está más presente que nunca. Justamente, porque al no tener ayuda de ninguno de los otros niveles del Estado debemos muchas veces reforzar esos espacios para que las primeras infancias puedan tener un lugar donde puedan aprender, jugar y se pueda hacer la detección precoz de alguna enfermedad, ya que están en absoluto contacto con el centro de salud. Tenemos el programa Andamio con la universidad, que es una especie de apoyo escolar más intensivo, con profes pasantes que son estudiantes avanzados de la universidad que les hacen el seguimiento y el acompañamiento a los chicos para que no dejen la escuela. También tenemos muchísimos programas para los adultos mayores. Cuando uno va a los barrios siente el agradecimiento de la presencia permanente del intendente Pablo Javkin, que nunca dejó de recorrer, ni en pandemia. En mi caso particular siempre lo acompañé, incluso muchas veces nos dividíamos funciones para llegar a todos los lugares donde estaban los problemas más importantes.

¿Qué cree que está en juego en Rosario en la elección del 10 de septiembre?

Hay una elección entre dos modelos. Está el modelo del equipo que está conducido por referentes como Perotti y Lewandowski, con Cavatorta como candidato a senador y Juan Monteverde como candidato a intendente. Es el equipo del peronismo, el equipo que durante estos últimos cuatro años desde el gobierno provincial y el gobierno nacional abandonaron a Rosario. Y no es un eslogan, es literal. Con los dos gobiernos tuvimos muy buen diálogo, muy cordial, pero que no se tradujo en recursos, estrategias o políticas para resolver los problemas más importantes que tenía la ciudad. El de la seguridad y la violencia, que preocupa al 80% de los rosarinos, pero tampoco para obras estructurales que se necesitan: tenemos barrios sin agua potable, sin presión de agua y que todavía no tienen cloacas. Tampoco en materia de transporte, donde salimos solos de la crisis. Estamos convencidos de que vamos a poder recuperar y construir un transporte que nos permita sentirnos orgullosos. Del otro lado, está nuestro equipo, el que decidió la gente en las primarias. Maxi Pullaro como gobernador, Clara García como primera candidata a diputada provincial, Ciro como candidato a senador y Pablo como candidato a intendente. Me toca encabezar la lista de concejales, acompañada por Federico Lifschitz, Susana Rueda y Lucas Raspall, entre muchos otros, toda gente honesta, laburante, del mismo perfil. Queremos que sea la lista que más concejales obtenga para poder resolver juntos la mayoría de los problemas. No tengo ninguna duda de que este equipo va a defender a Rosario, porque Maxi vive hace 29 años acá, sus hijos van a la escuela acá, fue ministro de Seguridad y al igual que Pablo tiene como prioridad absoluta resolver el tema de la violencia en Rosario. Además, nos conocemos hace mucho tiempo y ya estamos trabajando para el 10 de diciembre. Sería bueno que después de cuatro años donde corrimos carreras de obstáculos, porque eso fue lo que nos pusieron provincia y Nación a Rosario, podamos tener sentado en la Casa Gris a un gobernador al que no le tengamos que explicar dónde quedan las calles de la ciudad y que sepa dónde tienen que estar las prioridades de los recursos que deriva la ciudad. Es una oportunidad enorme tener alineadas a la provincia y al municipio y por eso tengo fe en que la gente no va a desperdiciar esta chance.

image.png

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

¿Qué permitiría en términos concretos este alineamiento?

Primero, la seguridad. Maxi planteó 250 patrulleros y cuando uno lo conoce sabe que palabra vale y va a ser realidad. También se va a construir una cárcel de máxima seguridad para presos de alto perfil, para que los narcotraficantes no convivan con los presos comunes. Por supuesto, habrá coordinación con Nación en la persecución de las bandas criminales. Él ya lo hizo como ministro de Seguridad: encarceló a los principales cabecillas de las bandas criminales vinculadas al narcotráfico y al igual que Pablo tiene perfectamente el mapa de la realidad de la economía criminal. Seguramente, va a tomar medidas en los primeros días para recuperar mayor tranquilidad y paz en Rosario. Además, Rosario necesita obras para mejorar su infraestructura urbana y recuperar el brillo que alguna vez tuvimos, cuando la provincia invertía en la ciudad. La autonomía es otro punto que nos saca el sueño: qué distinto hubiera sido todo si nosotros hubiéramos podido decidir cómo distribuir nuestros propios recursos. Pablo lo hizo de hecho ordenando las cuentas. Estamos pavimentando 250 calles y urbanizando once barrios populares de la ciudad. Todo el mundo conoce el ejemplo de villa Banana, que se transformó en barrio Banana, pero estamos hablando de cordón Ayacucho, de Tablada, de Sorrento y Cullen, estamos pavimentando Uriburu y La Guardia, que era un pedido desde hace muchísimo tiempo. Esta semana estamos licitando barrio Antártida Argentina, que había quedado sin pavimentar y sin cordón cuneta. Seguramente al terminar este primer período de Pablo vamos a cumplir el objetivo de 75% de la ciudad con luces LED y si la gente así lo decide en el segundo vamos a tener el 100% de la ciudad con luces LED. A eso sumá la recuperación de los espacios públicos. Todo esto que hemos podido hacer solos se puede potenciar, mejorar y resolver con la provincia trabajando para solucionarr los problemas estructurales de la ciudad.

¿Qué proyectos específicos está pensando para el Concejo con esta agenda?

Hay uno que ya lo presenté y lo estamos trabajando, y si no logro que se apruebe antes del 10 de diciembre confío en tener más fuerza en el Concejo para poder aprobarlo después, que es el de nocturnidad. Estamos trabajando con todas las fuerzas políticas y hemos logrado niveles de acuerdo súper importantes con todos los espacios. Diría que podemos llegar a sacarlo por unanimidad si le ponemos voluntad y fuerza pos elecciones generales locales y provinciales. Otro de los proyectos que estoy trabajando con el intendente es el transporte a demanda, fundamentalmente a la noche. Me refiero a involucrar en esto a todo el servicio público, no solamente a taxis y remises, sino también al servicio público de pasajeros de colectivos. Además hay una institución que hemos creado con el municipio, a través de una idea del intendente, que es la agencia de prevención de consumos problemáticos. Es la otra cara de la agencia que persigue el lavado de activos. En este caso se trata de prevenir en los distintos barrios de la ciudad del consumo problemático, no sólo de acciones a sustancias sino también al alcohol, otro de los problemas que hoy tenemos. Sería súper interesante hacerlo como política de Estado. También creo que tenemos mucha normativa, ahora hay que hay que tener recursos para poder llevarlas a la práctica. Por eso digo que es es muy importante que provincia y municipio estén alineadas.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmeugeniaschmuck%2Fstatus%2F1696239855292817828&partner=&hide_thread=false Unidos y trabajando en equipo con @maxipullaro @pablojavkin @ClaraGarcia_SF para definir las políticas sociales y de seguridad que llevaremos a cabo en colaboración entre Provincia y Municipio. Nuestro objetivo es recuperar lo mejor del Plan Abre, estando presente en cada… pic.twitter.com/Dpbh6fjw8n — María Eugenia Schmuck (@meugeniaschmuck) August 28, 2023

Si uno observa tanto las elecciones nacionales como provinciales parece venir una ola de cambio. Si tuviera enfrente a un votante frustrado con la situación de Rosario, ¿qué le diría para convencerlo de que Monteverde no representa el cambio?

Eso lo tiene que decir la gente, pero yo te puedo decir por qué Pablo es la mejor opción y por qué el equipo del cual forma parte Juan Monteverde es la continuidad absoluta del peronismo que gobernó esta provincia y al que nunca le importó esta ciudad. Nosotros somos Unidos para Cambiar Santa Fe y esta segunda etapa de la gestión de Pablo va a ser una gestión de la coalición política que, estamos convencidos, va a ganar las próximas elecciones, tanto a nivel provincial como a nivel local. Todos los espacios políticos que la conforman van a ser parte y protagonistas del próximo gobierno de Pablo y, estoy segura, también del de Maxi. En el caso de Juan Monteverde seguramente va a decir lo mismo del espacio político en el cual está inserto, que es el peronismo que gobernó la provincia en los últimos cuatro años. ¿Por qué va a cambiar por más que lo conduzca Juan?

¿El hecho de que hayan formado parte del esquema de gobernabilidad en el Concejo les complica la confrontación con ellos?

Yo tengo una excelente relación con Ciudad Futura. Con ellos y con muchos otros bloques políticos del Concejo hemos trabajado todos estos años de una manera honesta y directa. Este Concejo que me ha tocado tiene una mayoría de concejalas y concejales laburantes, que conoce el territorio y con los cuales se puede conversar de absolutamente todos los temas. Tuve también un intendente que estuvo predispuesto desde el día cero a discutir con todas las fuerzas políticas todas las propuestas que mandó el Concejo. Eso es un diferencial de Pablo. Antes un intendente mandaba un mensaje y te decía “conseguí los votos”. Yo no era la presidenta del Concejo, pero se forzaba mucho la cuerda para que no se le tocara una letra al intendente. Pablo es todo lo contrario. Muestra una gran apertura política y diálogo que me dio la posibilidad de sacar la mayoría de las propuestas por unanimidad, porque tuve un intendente que no tenía problema en incorporar muchas de las modificaciones que las distintas fuerzas hacían y por supuesto que que los chicos de Ciudad Futura estuvieron entre esas fuerzas con las que laburamos muy bien estos cuatro años. Estoy segura de que vamos a seguir laburando después del 10 de diciembre, pero en la ciudad de Rosario estamos viviendo un momento muy difícil, con una crisis de violencia que no reconoce antecedentes, con una inflación que tiene que ver con la situación macroeconómica, pero que afecta a muchos de los proyectos que tenemos. Pablo está llevando adelante la mayoría de las obras todas juntas, porque cuando conseguís la plata la tenés que gastar y la tenía que gastar rápido, porque dentro de un mes eso vale un 20% menos y podés hacer un 20% menos de obra. Para una situación tan complicada hace falta experiencia, templanza y conocer bien la gestión. Eso es lo que tiene Pablo y es lo que necesita hoy la ciudad de Rosario.

Hablamos del alineamiento entre la ciudad y la provincia. ¿Cómo se imagina gobernar la ciudad si Milei es presidente?

Los militantes no hablamos sobre escenarios hipotéticos, trabajamos para construir los escenarios. Yo voy a trabajar para que Patricia Bullrich gane las próximas elecciones.