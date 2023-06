Malestar en el albertismo por los dichos de Cristina Kirchner

En esa línea, subrayó: “No es cierto que la posición de las primarias se decline por carguitos. No hago política por cargos. No especulo, me tiro arriba de la vocación de sumar y ganar y que es lo que me motivó para haber construido esta instancia de Paso con Daniel Scioli”.

“El destrato que tuvo hacia mi persona parte de un dolor que no se me va a borrar fácil, pero que voy a seguir trabajando porque la admiración a quien tuvo la enorme posibilidad de transformarle la vida a millones de argentinos junto a Néstor Kirchner no me la borra nadie. Ni siquiera lo que piense de mi”, aclaró.

Tras los debates internos, la titular de la cartera de Desarrollo Social reveló, además, que la unidad de Unión por la Patria (UP) debía reflejar los tres espacios que conforman la coalición “aunque (Cristina) tenga un encono personal con el presidente". Además, indicó que el kirchnerismo quiso que el sector que responde al jefe de Estado se mantuviese en el frente “con los pies adentro del plato”.

Respecto de la declinación de la lista del embajador en Brasil, Daniel Scioli, de la que formó parte como precandidata a gobernadora, Tolosa Paz contó que se enteró durante la tarde del viernes, poco antes de la oficialización del binomio, y reveló que el encargado de comunicarles las novedades fue Santiago Cafiero. Además, confesó que lloró durante todo el sábado, pero aseguró que la fórmula Massa-Rossi le gusta y la militará.

Cafiero quedó, además, envuelto en la polémica por ser el emisario del mensaje de Fernández a Scioli y por ocupar el quinto lugar en la lista de diputado, casillero que iba a estar destinado al embajador de Brasil.

Trascendió que Scioli habría mantenido un contacto telefónico con Cristina, donde se despachó contra el presidente por una supuesta “traición” a su candidatura presidencial, expresión que utilizó su hija Lorena a través de Twitter.

Cafiero se refirió públicamente a este episodio en la interna y negó que haya habido traición a Scioli. “No hubo traición”, resaltó el canciller.

“Soy amigo y estaba convencido de que, en el camino de las Paso, la candidatura de Daniel era potente y creo en él como dirigente político”, se atajó Cafiero. Y agregó: “El contexto fue distinto, se modificó y el sentido de responsabilidad que tenemos los dirigentes, los militantes es aceptar y escuchar otras voces”.

Y agregó: “Esto no te trata de ponerse anteojeras con una convicción que puede ser genuina y avanzar sin escuchar al resto, no se puede hacer política así. El peronismo es una construcción colectiva en la que no hay dueños”.

El funcionario del círculo de Fernández reafirmó, además, que el contexto político fue mutando y que los dirigentes que conformaron el Frente de Todos (FdT) vieron en la fórmula encabezada por Massa y secundada por Rossi una síntesis detrás de la que el peronismo debía encolumnarse.

“Los liderazgos del espacio acordaron avanzar en una fórmula de unidad, que puso a Massa y Rossi, y el sentido de la responsabilidad militante, cuando el peronismo se une, es también trabajar sin pedir nada a cambio y ponerse a disposición del espacio”, indicó Cafiero.

Luego de que Tolosa Paz hablara del destrato de Cristin, la senadora de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, salió a ahondar las diferencias con los funcionarios de Fernández.

“No se puede dejar pasar esta falta de respeto a quien conduce este proceso político. Cristina no le faltó el respeto a Victoria”, apuntó la legisladora.

En esa línea, disparó: “Cafiero y Victoria no se merecen los cargos que tienen”.

Sobr el el embajador en Brasil, quien no integra ninguna lista y su precandidatura presidencial fue frustrada por el acuerdo entre el kirchnerismo y Fernández, disparó: “En el lugar de Cafiero tendría que haber ido Scioli y nadie le avisó”.