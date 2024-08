Macri volvió a criticar al gobierno de La Libertad Avanza

“Evitó la hiperinflación, era muy difícil. Lo que hizo con el recorte fiscal es inédito. No hay nada más potente que un país sin inflación y crédito. Si hay crédito, los empresarios salen a la cancha con todo. Si lo del crédito sale, será lo mejor para todos” , analizó el exmandatario.

Macri le reprochó a Milei no saber "construir equipos" para gobernar

Francos respondió a Macri: "El presidente toma las decisiones, no ningún entorno"

“A Karina no la conozco, nunca le salí fuerte. Con Caputo tenía un diálogo intensivo, pero ahora no. Hablamos de muchas cosas y no se cumplieron. Lamento que el gobierno haya interpretado que busco un cargo. Hay muchos organismos que están atados al kirchnerismo todavía”, aseveró Macri.

Además, hizo hincapié en la situación del partido amarillo tras el acto realizado en La Boca, donde relanzó su campaña política.

Consideró que “en el PRO tiene que haber un cambio para que no haya otra derrota y seguir aprendiendo”. Y destacó: “El relanzamiento es para decir quiénes somos. El cambio es una obsesión. Si uno no cambia, retrocede. A diferencia de 2015, los argentinos quieren cambiar, a fondo”.

“La gente entendió que el modelo que auspiciaba el populismo te hacía cada vez más pobre. Los que estaban cerca del Estado empobrecían aún más a la gente. La bomba moral que dejó (el exministro de Economía Sergio) Massa es única en la historia mundial”, cerró Macri.