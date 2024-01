Ley ómnibus: malestar entre legisladores santafesinos por la improvisación del gobierno

La ley ómnibus fue retocada en varias oportunidades, tanto en las comisiones para la elaboración de un dictamen como por el propio gobierno nacional al momento de anunciar la eliminación del capítulo fiscal el viernes pasado. No obstante, el llamado a sesión para su tratamiento en tablas no había sido confirmado y muchos legisladores se enteraron por los medios . Ahora, el oficialismo comunicó a los bloques que la sesión, que inicialmente estaba prevista para el martes, fue postergada para este miércoles 31 de enero.

“Acá nunca nada es oficial, todo te enterás por filtraciones, off the record”, fustigó un diputado opositor al ser consultados por La Capital, quien afirmó que no hbaía recibido ninguna comunicación oficial por parte de la presidencia de la Cámara baja. “Nunca convocaron a la sesión del martes. Nunca vi este nivel de desprolijidad, nunca”, lamentó.